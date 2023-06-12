منخفض جوي يضرب مصر في هذا الموعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين، ونشرت عدد من الصور للاقمار الصناعية وخرائط الطقس، والتي تشير إلى تأثر البلاد بحالة سريعة من التقلبات الجوية، غد الثلاثاء الموافق ١٣ يونيو، وتتأثر البلاد بـ منخفض جوي سطحي بقيم ضغطيه منخفضة.

توقعات حدوث منخفض جوي على المحافظات

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بحدوث منخفض جوي، والذي يعمل على دفع كتلة هوائية صحراوية، لتؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على شمال الصعيد والصحراء الغربية علي فترات متقطعة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية احيانا.

ويكون هناك سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية احيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء على فترات متقطعة.

وأعلنت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل في الصباح الباكر، ويكون حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

طقس الثلاثاء:

بداية من الثلاثاء المقبل، يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ونشاط للرياج المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتكون رعدية أحيانًا، بالإضافة إلى هطول أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ويكون على فترات متقطعة.