حريق يلتهم اتوبيس على طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي

نشبت النيران في أتوبيس ، اليوم الأحد ، وذلك أثناء سيره على طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي، بالقرب من قرية أبو سلطان ومازالت الحماية المدنية تبذل جهودها للسيطرة على الحريق.

تفاصيل حريق أتوبيس على طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي

كانت بداية الواقعة؛ حين تلقت شرطة النجدة بلاغًا باشتعال النيران في أتوبيس بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، فيما حاول أصحاب السيارات السيطرة عليه بواسطة طفايات الحريق دون جدوى، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية.

وتبين بالمعاينة الأولية ؛ أن الأتوبيس ارتفعت حرارته وتعطل على الطريق، ثم اشتعلت النيران فيه بعدما خرج قائده منه، ما ساعد ذلك في عدم وقوع إصابات.

حريق شقة بفيصل

وفي واقعة اخري ، تلقت الحماية المدنية بالجيزة ، بلاغا من شرطة النجدة بالجيزة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الطوابق في فيصل وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماد النيران.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران، وتم عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة شخص وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكى أو التلقائى فى المبانى وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التى تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.