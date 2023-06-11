اندلاع حريق داخل عقار مهجور في العمرانية

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، في إخماد حريق اشتعل داخل عقار مهجور في منطقة العمرانية، ونتج عنها وفاة شخصين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد اشتعال حريق بعقار، في العمرانية .

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل داخل عقار مهجور وتوفى علي أثره شخصين، وجرى نقلهما الي المشرحة وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.

وفي سياقٍ مُتصل، تعرض شخصان للإصابة بحالات اختناق، أمس السبت، إثر نشوب حريق في مصنع آيس كريم في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران من جانب قوات الحماية المدنية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع للآيس كريم في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدينة إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء وخزان مياه تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما أسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالات اختناق وتم إسعافهم بمحيط موقع الحريق.

وتبين من التحريات الأولية نشوب الحريق في مصنع للآيس كريم مكون من طابقين، وأن النيران نشبت في مخزن كارتون وبعض المخلفات بسطح المصنع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى جانب آحر، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع عرفة عمر بمنطقة الطالبية أمس السبت، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الطالبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

وتكثف الإدارة العامة للحماية المدنية جهودها من أجل إخماد الحرائق في كافة أنحاء الجمهورية، وتحرص الإدارة على سرعة تلبية بلاغات نشوب الحرائق من أجل إنقاذ من يتصادف وجودهم في أماكن اندلاع النيران.