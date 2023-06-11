الأسهم الرئيسية في الخليج تغلق معظمها على انخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على انخفاض اليوم الأحد، متأثرة بتراجع أسعار النفط وبيانات اقتصادية صينية جاءت أضعف من المتوقع.

وهبطت أسعار النفط، وهي محفز أساسي لأسواق المال في الخليج، بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة لتسجل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي بسبب بيانات صينية مخيبة للآمال زادت من الشكوك بشأن نمو الطلب بعد قرار من السعودية لخفض الإنتاج.

سوق الأسهم السعودية

سوق الأسهم السعودية

وشهد مؤشر سوق الأسهم السعودية هبوطا هامشيا منهيا بذلك سلسلة مكاسب دامت ست جلسات. وفاقت خسائر قطاعي الطاقة والمرافق المكاسب التي حققتها أغلب القطاعات.

وصعد سهم بنك الجزيرة بنسبة بلغت نحو 3.6%، وسهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بنسبة بلغت نحو 3.4%.

لكن عملاق النفط "أرامكو" هبطت بنسبة بلغت نحو 0.3% والبنك الأهلي السعودي أكبر بنوك المملكة نزل أيضا بنسبة بلغت نحو 0.9%.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

البورصة الكويتية

انهت أسواق البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 41.7 نقطة، بارتفاع يعادل نسبته نحو 0.61%، ليصل الى مستوى 6900.3 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى البورصة الكويتية نحو 139.2 مليون سهم، بقيمة نحو 32.3 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 7082 صفقة نقدية.

بورصة البحرين يغلق على ارتفاع

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 1,955.42 نقطة بارتفاع قدره 1.00 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 726.33 نقطة بارتفاع قدره 1.40 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و893 ألفاً و148 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 371 ألفاً و857 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 63 صفقة.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

اختتمت البورصة الأردنية تعاملاتها خلال، اليوم الأحد، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.03% لتصل الى مستوى 2510.41 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.9 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.7 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3623 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم مرتفعاً 6ر10 نقاط ليبلغ مستوى 4669.37 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.23 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4658.73 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و645 ألفًا و722 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 7ر39 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و728 ألفًا و570 ريالًا عُمانيًّا.

بورصة قطر تغلق على انخفاض

بورصة قطر

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 48.22 نقطة، أي بنسبة 0.47 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف 208.99 نقاط.

وجرى خلال جلسة اليوم تداول 98 مليونًا و651 ألفًا و457 سهمًا، بقيمة 267 مليونًا و863 ألفًا و730.064 ريالًا، نتيجة تنفيذ 9092 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 6 شركات، بينما انخفضت أسعار 37 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

البورصة المصرية تغلق على تباين

البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أرباحاً نحو 12 مليار جنيه ليصل إلى 1.148 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 5.9 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليبلغ 17739.63 نقطة، كما أضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 0.01% مسجلاً 5334.04 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.41% لينهي التعاملات عند مستوى 3637.67 نقطة.