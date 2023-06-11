حجز طعون المتهمين باستعراض القوة في البحيرة.. 7 يوليو

قررت محكمة النقض، حجز الطعون المقدمة من متهمين أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكما ضدهما بالحبس سمة مع الشغل، عما أسند اليهم من اتهام استعراض القوة ضد مواطنين لجلسة 7 يوليو المقبل للحكم.

تفاصيل الطعن المقدم من المتهمين باستعراض القوة

وجاء في أمر إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات بأنهم بدائرة مركز الرحمانية محافظة البحيرة استعرضوا القوة واستخدموا العنف قبل المجنى عليهم بأن حضروا الي مسكنهم شاهرين أدوات زجاجات حارقة وعصي قاصدين ترويعهم وتخويفهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس اهليتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم وقد وقعت منهم بناء علي تلك الجرائم الآتية؛

ومنهم وضعوا النار عمدا فى محل مسكونة وهى منازل المجني عليهم بأن رشقوها بزجاجات حارقه “مولوتوف” مضرمين بها النيران مما نجم عنه نشول الحريق على النحو المبين بالتحقيقات.

ومن ضمن هذه الجرائم اتهمهم انهم تلفوا عمدا المنقولات المبينة وصفا دراجتين ناريتين (موتوسيكل، توك توك، وعربه كارو (المملوكين للمجنى عليهما بأن جعلوهم غير صالحين الاستخدام مما ترتب عنه ضررا ماليا تزيد قيمته عن خمسين جنيها، كما حازوا واحزروا أدوات عصى، زجاجات حارقة، مولوتوف) مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية.

و بحكم محكمة الجنايات تقدمت المحامية بالنقض هويدا مصطفي بمذكرة الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض مسرده اسباب قانونية تبطل الحكم الصادر من محكمة الجنايات .

كما سقط شاب من قطار بعد فتح زرار الهواء فى محطة البليدة بالعياط ، وتم نقلة إلي المستشفى لتلقى العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة للتحقيق

والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة ، مفادها سقوط شاب من قطار بقرية البليدة بالعياط ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومه بسيارات الإسعاف ، وبإحراء التحريات تبين وجود شاب مصاب ، 25 سنة, سقط نتيجة فتح هواء القطار ، وتم نقله إلي مستشفى العياط المركزى لإسعافه

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.