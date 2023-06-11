وزير الرياضة ورئيس البريد يبحثان إنشاء مكاتب للهيئة داخل مراكز الشباب

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن البريد المصري من المؤسسات التي نعتز بها ونسعد بالشراكة معها لتوفير خدماتها بمراكز الشباب، تماشياً مع استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية، وذلك خلال اجتماعه اليوم بالدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، ، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لبحث سبل التعاون بين المؤسستين والخدمات التي من الممكن تقديمها من خلال البريد المصري بمراكز الشباب، بالإضافة الي انشاء فروع للبريد داخل مراكز شباب مصر، بحضور قيادات الوزارة والهيئة.

وثمن وزير الرياضة الدور المهم للبريد الذي أصبح أحد منافذ الدولة لتقديم خدمات مصر الرقمية، في إطار حرص القيادة السياسية على التشبيك بين المؤسسات الحكومية كافة لتقديم أفضل الخدمات وبطريقة ميسرة وسريعة، موجهاً بدراسة خطة التعاون بين الوزارة والهيئة القومية للبريد لتطوير الخدمات المقدمة بمراكز الشباب، وجذب الخدمات لها، مما يعود بالنفع على تلك الأماكن من خلال زيادة أعداد مرتادي مراكز الشباب وتوسيع أماكن تقديم الخدمات للمواطن المصري في إطار ما تسعي اليه الدولة المصرية في تبسيط كافة الإجراءات وتوفيرها للشعب المصري.

إتاحة الخدمات المتميزة التي يقدمها البريد المصري لأعضاء مراكز الشباب

وأكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تسعي دائماً للوصول لكل شرائح المجتمع وبالاخص فئة الشباب للاستفادة من خدمات البريد المختلفة وهذا فقط يمكن تحقيقه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتي تحرص دائما علي تقديم خدمات متميزة للشباب وبأسعار مقبولة.

مشيراً إلى ان دراسة امكانية نشر مكاتب البريد في مراكز الشباب يأتي بهدف إتاحة الخدمات المتميزة التي يقدمها البريد المصري لأعضاء مراكز الشباب خاصة فئة الشباب منهم كما تمت مناقشة التعاون في إمكانية تقديم التمويل متناهي الصغر للشباب عبر إحدى شركات البريد للاستثمارت.

وأضاف رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد أن هيئة البريد حريصة على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات وبالاخص وزارة الشباب والرياضة، لتعريف الشباب بخدمات البريد المختلفة، وتعظيم الاستفاده منها ونشرها بين جميع افراد المجتمع بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة ومختلفة للمواطنين.