خامنئي البنية التحتية لأنشطتنا النووية لا ينبغي المساس بها

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المرشد الإيراني علي خامنئي قوله، الأحد، إن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الغرب حول أنشطة طهران النووية إذا ظلت البنية التحتية النووية للبلاد دون مساس.

وأضاف خامنئي: "لا ضير في الاتفاق (مع الغرب) لكن البنية التحتية لأنشطتنا النووية لا ينبغي المساس بها.

وتابع أنه يتعين على طهران مواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في إطار من الضمانات.

وأشار خامنئي إلى أن الغرب لن يستطيع منع إيران من تطوير أسلحة نووية إذا أرادت ذلك.

وأردف قائلا: "الحديث عن أسلحة طهران النووية كذبة، وهم (الغرب) يعرفون ذلك. لا نريد صنع أسلحة نووية بسبب عقيدتنا الدينية وإلا لما تمكنوا من عرقلة ذلك".

ووصلت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع ست قوى كبرى إلى طريق مسدود في سبتمبر وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بتقديم مطالب غير منطقية.

وفي عام 2019، بدأت إيران في انتهاك بنود الاتفاق ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.

وحد الاتفاق من نشاط إيران في مجال تخصيب اليورانيوم وجعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

ونفت طهران وواشنطن يوم الخميس تقريرا أفاد بأنهما يقتربان من إبرام اتفاق مؤقت تكبح طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها.

دعوات لإنهاء حرب أوكرانيا على طاولة المفاوضات

وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، جوزيبي كونتي، اليوم الأحد، إنه لا يمكن للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن يقرر بمفرده شروط تسوية الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلي أنه يجب تحقيق السلام على طاولة المفاوضات، وليس من خلال إرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف.

وحسب قناة “RaiNews24 “ الإيطالية، قال كونتي: لا يمكن أن يكون زيلينسكي هو الشخص الذي له الحق الحصري في أن يقرر كيف ومتى يجلس على طاولة المفاوضات وعلى أي ظروف".

كما انتقد كونتي موقف زيلينسكي، الذي قال إن كييف لا تحتاج إلى وساطة الكرسي الرسولي لحل النزاع.

وقال كونتي: بما أننا سنشارك في الحرب بشكل غير مباشر، فلدينا الحق في الجلوس على طاولة المفاوضات أيضا. ولا يمكننا إعطاء زيلينسكي فاتورة صرف نظيفة حتى يخبرنا كيف ومتى نصنع السلام ، وبأي شروط ، وما إذا كان يجب أن يصل إلى موسكو أو يفوز.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي السابق، أن سياسة الغرب كانت خاطئة، والتي اعتمدت على توريد الأسلحة إلى كييف ولا تسعى إلى استخدام الوسائل الدبلوماسية لتحقيق السلام

روسيا تُعلن صد جميع الهجمات

وأعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن آخر تطورات عمليتها العسكرية التي شنتها في أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي، فيما أكدت تدمير 3 دبابات ليوبارد ونظام دفاع جوي بريطاني "ستورمر" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الروسية صدت جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية في محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا ودونيتسك،وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وفي منطقة فريمفسكي، ضربت قوات روسيا تجمعات وأسلحة ومعدات للواء الأول، لواء الدفاع الإقليمي 110، اللواء 72 الميكانيكي والأول للدبابات في دونيتسك.

وفي محور زابوريجيا، تصدت قوات روسيا لثلاث محاولات هجومية أوكرانية خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبمنطقة زابوريجيا، ضربت القوات الروسية، مجموعة الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات الأوكرانية.