مستشار بايدن يناقش مع سلطنة عمان فرص الانفتاح بين طهران وواشنطن

قام بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشرق الأوسط برحلة شبه سرية إلى سلطنة عمان في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء محادثات حول التواصل الدبلوماسي المحتمل مع إيران.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن خمسة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأوروبيين، لم يكشف عن أسمائهم، إن ماكغورك سافر إلى مسقط في 8 مايو بعد رحلة إلى السعودية مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وزيارة لإسرائيل لإطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المحادثات الأمريكية في الرياض.

وحسب الموقع فإن القضية الرئيسية التي نوقشت هي دفعة دبلوماسية جديدة بشأن برنامج إيران النووي بوساطة عمانية.

محادثات غير مباشرة

وقال مسؤول إسرائيلي إن "العمانيين يجرون محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران".

ووفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار، فإن البيت الأبيض يستكشف من خلال الحكومة العمانية ما إذا كان الإيرانيون منفتحين على اتخاذ خطوات من شأنها أن تضع بعض القيود على برنامجهم النووي وتهدئة الوضع الإقليمي وما يريدونه في المقابل.

ونقل الموقع عن دبلوماسي أوروبي قوله إن "الولايات المتحدة تعمل مع العمانيين بشأن القضية الإيرانية". لكن متحدثا باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي نفى للموقع هذه المزاعم.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الحكومة الإسرائيلية قلقة بشأن الدفع المحتمل من قبل إدارة بايدن من أجل "التجميد من أجل التجميد" لاتفاق مؤقت مع إيران.