المستشار محمود فوزي يؤكد جواز الطعن على قرارات الأعلى للإعلام بشأن حجب المواقع الصحفية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إن الجهة المنوط بها إصدار قرارات الحجب للمواقع الصحفية هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدا أن أي قرار يصدر من المجلس الأعلى يجوز الطعن عليه.

وأشار فوزي إلى أن بعض المواقع التي تم حجبها مثل السلطة الرابعة لا نعلم إذا كان مرخص أم لا .. وسيتم النظر في هذا الأمر، لافتا إلى أن الحجب قد يأتي لأسباب فنية أيضا وليس الأمر سياسيا فقط.

جاء ذلك تعقيبا على حديث نقيب الصحفيين خالد البلشي بشأن حجب عدد من المواقع الايام الماضية ومن ضمنها موقع السلطة الرابعة.

وانطلقت أولى جلسات الحوار الوطني يوم ١٤ مايو الماضي وتمت مناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وعُقد في ذات اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب.