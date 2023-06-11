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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

ضبط 3 سيارات محملة بـ 28 طن قمح مهربة بالمنيا

ضبط حمولة قمح
ضبط حمولة قمح

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لعمليات توريد محصول القمح ، وتقديم كافة سبل الدعم للموردين ، والتعامل بكل قوة وحسم في التصدى للمخالفين، وذلك  حفاظاً على محصول مصر الإستراتيجي فى ظل التغيرات المناخية ، وتداعيات الأزمة الإقتصادية التى يشهدها العالم ، وفى مدينة المنيا.

وتابع اللواء هانى بدوى رئيس المركز ، جهود الوحدة المحلية في عمليات توريد القمح والتأكد من توريد الكميات للجهات الحكومية والأماكن المخصصة، مشيراً إلى أنه تم التحفظ علي 3 سيارات محملة بالأقماح بحمولة إجمالية ٢٨طنا ًبدون أوراق رسمية من التموين، حيث تم ضبط سيارة محملة بـ ١٢ طنا ًمن القمح، بالإضافة ، إلى سيارتين محملتين بـ ١٦طنا ، وعلى الفور تم توريدها لشركة مطاحن مصر الوسطى ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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