ضبط 3 سيارات محملة بـ 28 طن قمح مهربة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لعمليات توريد محصول القمح ، وتقديم كافة سبل الدعم للموردين ، والتعامل بكل قوة وحسم في التصدى للمخالفين، وذلك حفاظاً على محصول مصر الإستراتيجي فى ظل التغيرات المناخية ، وتداعيات الأزمة الإقتصادية التى يشهدها العالم ، وفى مدينة المنيا.

وتابع اللواء هانى بدوى رئيس المركز ، جهود الوحدة المحلية في عمليات توريد القمح والتأكد من توريد الكميات للجهات الحكومية والأماكن المخصصة، مشيراً إلى أنه تم التحفظ علي 3 سيارات محملة بالأقماح بحمولة إجمالية ٢٨طنا ًبدون أوراق رسمية من التموين، حيث تم ضبط سيارة محملة بـ ١٢ طنا ًمن القمح، بالإضافة ، إلى سيارتين محملتين بـ ١٦طنا ، وعلى الفور تم توريدها لشركة مطاحن مصر الوسطى ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.