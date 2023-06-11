أخر تطورات أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الأحد 11 يونيو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، استقراراً نسبياً، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارا عند سعر 2330 جنيهًا لسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

أسعار الذهب

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، حيث شهدت في الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

تذبذبات أسعار الذهب فى مصر

أسعار الذهب

وفى وقت لاحق سيطر التذبذب على أسعار الذهب في نطاق على تداولات الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تأثره بتحركات السعر العالمي الذي شهد تذبذب أيضاً خلال هذا الأسبوع.

وشهدت أسعار الذهب في مصر الأيام الماضية تذبذبات في الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض، ووصل الذهب في الأسواق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو سعر الـ2750 جنيهًا، فيما تراجعت بنحو 420 جنيهًا لتصل بعد ذلك إلى مستوى 2330 جنيهًا حتى الآن.

أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب

أسعار الذهب

من أهم أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب، العرض والطلب، إذ يدفع زيادة الإقبال على المعدن الأصفر الأسعار نحو الأعلى على خلفية اتجاه المستثمرين الذي يعزز من قيمته في الأسواق لكونه ملاذًا آمنًا.

الأمر الثاني، تنعكس فيه الأمور في حالة العزوف عن المعدن الأصفر الذي يضعف من بريق الذهب الذي يدفعه نحو الانخفاض في الأسواق عن طريق تحول المستثمرين نحو الدولار.

أسعار الذهب فى مصر الآن:

أسعار الذهب فى مصر

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأحد، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2330 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2663 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2441 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" نحو 1997 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1553 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" مستوى 1331 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" مستوى 998 جنيهًا وحققَّ سعر الجنيه الذهب 18640 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1961 دولارًا للأوقية.