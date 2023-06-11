أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق



شهدت أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم الأحد، استقرارًا بمحلات الصاغة، ذلك بعدما ارتفع بنحو 10 جنيهات، بعد زيادة سعر الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.3%.

اقرأ أيضًا.. تراجع الدولار والعائد على السندات يدعمان صعود الذهب



سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، والذي جاء كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2680 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2345 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 2010 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، من وزن 8 جرامات عيار 21 إلى 18760 جنيهًا.