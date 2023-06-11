النمسا: قمة السلام في أوكرانيا تدعو إلى مفاوضات لإنهاء الحرب

دعا المشاركون في قمة المجتمع المدني لمساعدة أوكرانيا اليوم الأحد إلى دعم الحوار بين القادة السياسيين والحركات الاجتماعية من أجل إجراء مفاوضات ناجحة تقود إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في أوكرانيا .

قمة النمسا

جاء ذلك في ختام أعمال القمة اليوم، والتي استمرت يومين واستضافتها العاصمة النمساوية فيينا بمشاركة عدد كبير من قيادات حركات السلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان حول العالم.

واستمع الحضور في اليوم الثاني والختامي إلى رسالة مصورة بالفيديو من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا دعا فيها إلى الوقف الفوري للهجمات الروسية على أوكرانيا ودعم إحلال السلام ووقف إراقة الدماء خاصة من المدنيين الأبرياء.

كما تحدثت أمام المؤتمر كلير دالي عضو البرلمان الأوروبي ممثل أيرلندا عن ضرورة التكاتف الدولي لوقف الحرب والضغط على قادة السياسة والعسكرية لإنهاء الهجمات.

وفي ختام القمة، أطلق قادة منظمات السلام الدولية ما سمي " نداء فيينا من أجل السلام في أوكرانيا " وناقش القادة الخطوات المقبلة للمجتمع المدني بعد قمة فيينا

قالت وزارة الدفاع في روسيا، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت مهاجمة سفينة حربية تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، والتي تقوم بتأمين خطي أنابيب الغاز "التيار التركي" و"التيار الأزرق"، باستخدام 6 زوارق مسيرة.

وجاء في بيان الوزارة: "في حوالي الساعة الواحدة ونصف ليلا بتوقيت موسكو، نفذت القوات الأوكرانية محاولة فاشلة بستة زوارق مسيرة سريعة، لمهاجمة السفينة "بريازوفيي" التابعة لأسطول البحر الأسود، والتي تقوم بتأمين خطي أنابيب الغاز "التيار التركي" و"التيار الأزرق" جنوب شرق البحر الأسود. تم تدمير الزوارق المهاجمة بنيران السفينة الروسية على بعد 300 كيلومترا جنوب شرق سيفاستوبول".

الحرب الروسية الأوكرانية

هذا وتواصلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأحد، وسط مواجهات عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية، في وقت تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن هجوم أوكراني مضاد دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

تحطم طائرتين مسيرتين في كالوجا الروسية

وفي آخر التطورات الميدانية، قال حاكم منطقة كالوجا بروسيا على تطبيق "تليغرام" إن طائرتين مسيرتين تحطمتا في ساعة مبكرة صباح اليوم في المنطقة. وأضاف أن واحدة منهما سقطت بالقرب من قرية ستريلكوفكا والأخرى في وسط غابات بمقاطعة ميدينسكي. وتابع أن سقوط المسيرتين لم يسفر عن وقوع إصابات ولكن تسبب في حدوث أضرار طفيفة وفقا للمعلومات الأولية.

وتزامنا، أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 35 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 222 مقذوفا من عيارات مختلفة. يذكر أنه في اليوم السابق، تم 18 قصفا مدفعيا من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما نقلت "سبوتنك".

وفي مقاطعة بيلغورود الروسية، أعلن حاكمها عن خروج 15 عربة شحن عن السكك الحديدية في منطقة حدودية مع أوكرانيا. وأضاف أنه ليس هناك أي إصابات بالأرواح لأن القطار كان فارغا. وأشار أيضا إلى أن حركة القطارات في المنطقة لم تتعطل، وأنه يجري العمل لتحديد أسباب الحادثة.