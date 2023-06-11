انضمام أوكرانيا إلى الناتو قريبًا

قال نائب رئيس مكتب زيلينسكي إيغور جوفكفا أن فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو حظيت بدعم 20 دولة - عضو في الحلف، هذه الدول ـ بزعمه ـ قدمت موافقات خطية، وفق روسيا اليوم.

وكتب جوفكفا على فيسبوك: "بحسب المعطيات الحالية، أصبح لدينا 20 دولة عضو في الناتو، أضفت طابعا رسميا لدعمها لعضوية أوكرانيا في الحلف، الذي يضم حاليًا 31 دولة.

على وجه الخصوص، أشار جوفكفا، لوثيقة مشتركة وقعها في كييف كل من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتشير إلى أن أوتاوا تدعم انضمام أوكرانيا لعضوية الناتو.

قبل ذلك، وفقًا لنائب رئيس مكتب زيلينسكي، وقعت أوكرانيا على وثيقة مماثلة مع رومانيا.

في وقت سابق، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن الولايات المتحدة لا تخطط لتسريع عملية انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وتبنت دول الناتو في قمة بوخارست التي عقدت في أبريل 2008 بيانا سياسيا ينص على أن "أوكرانيا وجورجيا ستصبحان في النهاية عضوين في الحلف". القمة لم تحدد الإطار الزمني، ولكن كلا البلدين مطالبان بتلبية معايير الناتو.