الكرملين ينفي وجود أي أساس للحوار مع أوكرانيا

استبعد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، وجود أساس لأي حوار ممكن مع أوكرانيا، مؤكدًا أن كييف ليس لديها الرغبة أو الاستعداد لإجراء مفاوضات.

وقال بيسكوف لتلفزيون روسيا الرسمي: "عمليا لا يوجد أي شرط مسبق للتوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي. علاوة على ذلك لا يوجد أساس، حتى واه، لأي نوع من الحوار".

وتفصيلا، أوضح بيسكوف، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية"، لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، في مقطع نشره مقدم البرنامج على تطبيق تليغرام: أن "ما نراه هو عدم وجود رغبة لدى نظام كييف أو استعداد لإجراء مفاوضات"، مضيفا أن "أسيادهم لا يسمحون لهم بإجراء مفاوضات بدون أي مراوغات سياسية"، بحسب نص التصريح.

كييف عاجزة عن حل المشكلات

وأشار بيسكوف أيضًا إلى أن تصريحات الرئيس الأوكراني زيلينسكي بشأن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تتحدث عن "عدم رغبة كييف وعدم استعدادها وعجزها" عن حل المشكلات القائمة على طاولة المفاوضات".

وميدانيا تواصلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأحد، وسط مواجهات العنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية، في وقت تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن هجوم أوكراني مضاد دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وقال حاكم منطقة كالوجا الروسية على تطبيق "تليغرام" إن طائرتين مسيرتين تحطمتا في ساعة مبكرة صباح اليوم في المنطقة. وأضاف أن واحدة منهما سقطت بالقرب من قرية ستريلكوفكا والأخرى في وسط غابات بمقاطعة ميدينسكي. وتابع أن سقوط المسيرتين لم يسفر عن وقوع إصابات ولكن تسبب في حدوث أضرار طفيفة وفقا للمعلومات الأولية.

وفي وقت سابق من أمس السبت، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اتهامات الغرب لروسيا بانها محاولة للتغطية على عدم رغبته في الاستماع إلى مخاوف موسكو.

وجاء تصريح بيسكوف في مقابلة مع بافيل زاروبين مقدم برنامج “موسكو. الكرملين. بوتين” نشرهاالصحفي على قناته على تيليجرام، وفقا لوكالة تاس الاخبارية الروسية

وقال 'هناك اتهامات من واشنطن ومن عواصم أوروبية بأن روسيا عدوانية وما إلى ذلك. هذه مجرد محاولة للتمويه على عدم استعدادهم للاستماع إلى مخاوفنا'.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: