فيلم Past Lives يتصدر شباك السينما في أمريكا

استطاع فيلم Past Lives أن يتصدر شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الامريكية، في التقدم في شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، محققا 197 ألف دولار بزيادة بلغت 66% عن الإيرادات التي حققها اليوم السابق والتي بلغت 25 ألف دولار، ومتقدمًا من المركز الـ 12 إلى الـ 8.

تفاصيل إيرادات فيلم Past Lives

وصل إجمالي إيرادات فيلم Past Lives خلال 8 أيام في دور العرض السينمائي 544 ألف دولار وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

حقق الفيلم في أول أيام عرضه في شباك التذاكر 80 ألف دولار، وارتفعت الإيرادات في اليوم الثاني 83 ألف دولار، ولكن تراجعت لليوم الثالث لـ 68 ألف دولار، وكان التراجع الأكبر مع اليوم الرابع الذي بلغت فيه الإيرادات لـ 28 ألف دولار، قبل أن ترتفع لـ 197 ألف دولار مع اليوم الثامن في السينمات.

تفاصيل فيلم «Past Lives»

فيلم «Past Lives» من تأليف وإخراج سيلين سونج في تجربتها الإخراجية الأولى، ويجمع في بطولته كلا من جريتا لي، تيو يو، جون ماجا، وإسحاق كول، ويتبع الفيلم لم الشمل بين صديقين في مرحلة الطفولة وهما يفكران في علاقتهما وحياتهما، وعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان صندانس السينمائي، بالإضافة إلى الدورة 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي.