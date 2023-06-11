عبد العزيز بن سلمان: لا نهتم بالتصريحات التي تنتقد التقارب السعودي الصيني

أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان عدم اهتمام المملكة بالانتقادات الموجهة للروابط المتزايدة بين السعودية والصين، وقال نتجاهل هذه الانتقادات.

تصريحات الوزير جاءت فى جلسة حوارية بمؤتمر الاستثمار العربى الصينى الذي بدأ أعماله اليوم بالرياض.

وأشار إلى وجود شراكة ومبادرات مع الصين فى قطاعات مختلفة بالإضافة إلى اجتماعات متواصلة كان آخرها منذ يومين.

وأكد وزير الطاقة السعودى الاهتمام بالصين لوجود علاقات وطيدة فى مجالات الطاقة بالإضافة إلى برنامج طموح للاستثمار فى الصين ونعمل معهم فى العديد من الأشياء ونضع أنفسنا فى تكامل معهم وليس فى تنافس.

وأشار إلى وجود تكامل بين مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية 2030.

كان المؤتمر قد شهد اليوم أكبر تجمع لرجال الأعمال المصريين الصينيين وحضور من جانب وزراء الخارجية والبترول والاستثمار السعوديين وأمين عام جامعة الدول العربية، ويواصل المؤتمر أعماله اليوم بمناقشة جوانب التكامل الاقتصادي بين العرب والصين ودعم المشروعات المشتركة بين الجانبين.