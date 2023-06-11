وكيل تعليم الغربية يشارك فاعليات زراعة الأشجار ودحر البلاستيك

نظمت اليوم مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة وحضور الأستاذ ناصر حسن، وكيل الوزارة، وإشراف د. مرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالغربية مسئول وحدة دعم المعلمين ، فعالية شملت محاور محو الأمية الكربونية، من خلال إعداد حقيبة بعنوان "كبسولات تدريبية لمحو الامية الكربونية"، وقد تم إعدادها باللغة الانجليزية، والالمانية، وبلغة الاشارة، لنشر التوعية بالسلوكيات التي يجب أن نتبعها لمحو الامية الكربونية.



وشهدت الفعالية مهندس محمد قطب، وكيل وزارة البيئة، مهندس محمد الداني مدير عام إدارة التشجير بوزارة البيئة، وكلا من المهندس عماد فارس، والمهندس حسن الشناوى، من وزارة البيئة، وحضور إدارة التربية البيئية والسكانية بالمديرية، برئاسة الأستاذ عوض السنوسي، مدير الإدارة، والأستاذ شحاته الصياد، وكيل القسم بالمديرية، د. محمد الخشن، رئيس قسم بإدارة زفتي، د. انتصار غانم، وكيل قسم بادارة زفتى، وحضور أعضاء من قسم البيئة والسكان، وعدد من أعضاء وحدة التواصل ودعم المعلمين، وأقسام التدريب، للمشاركة ونقل الخبرات.

وخلال الفعاليات، شاركت إدارة التربية البيئية والسكانية من خلال مبادرات لزرع غذاءك، وتبني مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، وعرض تجربة إدارة زفتى في تبني مبادرة "ازرع غذاءك"، والتي لاقت قبولاً من السادة الحضور، ورغبة في تبادل الخبرات.



وشارك التوجيه العام للفلسفة في الفعاليات بعرض التفاعل بين الإنسان والبيئة و حق الأجيال القادمة، وكيف يعمل الضمير الجمعي لتنظيم علاقة الإنسان بالبيئة، والحفاظ علي حق الأجيال القادمة.

وخلال الفعاليات، نفذت مديرية التربية والتعليم زراعة عدد من الأشجار في محيط مبنى ديوان المديرية، وتم توزيع عدد من الشنط القماش على السادة الحضور.

ومن جانبه وجه وكيل الوزارة، الشكر للأستاذة النائبة عاء عريبي علي مساهمةسيادتها في الفعاليات تمت اليوم بمحيط ديوان المديرية