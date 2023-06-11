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الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

ريم سامي تستعرض جمالها بالكاجوال المثير

ريم سامي
ريم سامي

خضعت الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

ريم سامي 

ريم سامي تستعرض أنوثتها بالكاجوال

لفتت الفنانة ريم سامي الأنظار بإطلالة "كاجوال" جذابة ومثيرة، مرتدية بنطال يمزج بين اللون "الأحمر والأسود"، ونسقت معه توب أسود، ينتمي إلي قصة الأوف شولدر، مصمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بحذاء كعب عالي أسود، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

ريم سامي 

ريم سامي تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت الفنانة ريم سامي تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها جمعت خصلات شعرها بطريقة جذابة، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

ريم سامي 

ريم سامي توضح أسباب غيابها عن الدراما المصرية في رمضان2023

كشفت الفنانة ريم سامي من خلال تصريحات لها، وأبرزت أسباب غيابها عن الدراما المصرية في رمضان 2023 قائلة: "بصراحة شديدة مشغولة بتصوير دوري في مسلسل كويتي مهم، يحمل عنوان "ماما غنيمة" وهو عمل اجتماعي يدعو لترابط العائلة، وسعيدة بخوض هذه التجربة المهمة، ويتناول المسلسل في قالب رومانسي اجتماعي قصة 3 بنات، الأولى من مصر، والثانية من الكويت، والثالثة من السعودية، ويلقي المسلسل الضوء على أهمية العائلة والدفء الأسري.

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 ريم سامي 

ولدت الفنانة ريم سامي في 10 يوليو عام 1990، هي ممثلةُ مصرية، وتخرجت من الجامعة البريطانية بالقاهرة، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية التليفزيونية، وهي شقيقة المُخرج المصريّ محمد سامي.

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أحمد سعد يغني "اختياراتي مدمرة حياتي" في مستر إكس

تخرجت ريم سامي من الجامعة البريطانية في القاهرة، وبدأت مسيرتها الفنية في عام 2018 حين شاركت في مسلسل للحب فرصة أخيرة، ثُم توالت أعمالها في الدراما التليفزيونيّة العربية لتشارك بعد ذلك في أعمال تليفزيونيّة مثل مسلسل ولد الغلابة، ومسلسل نسل الأغراب مع شقيقها المخرج محمد سامي.

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