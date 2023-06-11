سيلينا جوميز تصرخ للرياضيين: أنا عزباء وأحتاج الكثير من الاهتمام

داعبت المغنية والممثلة الأمريكية العالمية سيلينا جوميز، جمهورها فى فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على تيك توك.

حيث ظهرت سيلينا جوميز أثناء مشاهدتها مباراة كرة قدم مع عدد من الأصدقاء وهي تصرخ للرياضيين قائلة: "أنا عزباء، وأحتاج الكثير من الاهتمام، ولكن سأحبك كثيرًا".

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من ناحية أخري تألقت سيلينا جوميز فى باريس الأسبوع الماضى مع حارسها الشخصى، وارتدت سيلينا زياً اسوداً بالكامل، مع سترة مربوطة كما لم تغفل أثناء خروجها من الفندق عن إظهار حقيبة يد أنيقة فى يدها.

وكانت المغنية العالمية سيلينا جوميز طلبت خلال الفترة الأخيرة من متابعيها أن يكونوا أكثر لطفًا مع هيلى بيبر، زوجة حبيبها السابق المغنى العالمى جاستين بيبر.

فيديو سيلينا جوميز

وكانت فاجأت النجمة سيلينا جوميز، جمهورها بالكذب عندما تحدثت عن كيفية مواجهتها للتنمر علي زيادة وزنها في الفترة الأخيرة.

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وأكدت سيلينا جوميز قائلة: "اعترف أنني كذبت عندما قلت إن التنمر على وزني لا يؤثر بي.. إنه يؤلمني".

سيلينا جوميز

وأضافت سيلينا جوميز، في تصريحات صحفية: "لقد كذبت.. عندما قلت أنني سأذهب إلى الإنترنت وأنشر صورة لنفسي وأقول التعليقات السلبية لا تهمني، كنت أنشر هذه الأشياء، لأنني لم أرغب في إزعاج الآخرين الذين يعانون من نفس الشيء، الشعور بالعار بسبب شكلهم ومن هم ومن يحبون، أعتقد فقط أن هذا غير عادل".

وتابعت سيلينا جوميز: "لا أعتقد أن أي شخص يستحق أن يشعر بأنه أقل من غيره، ولا أحد يستحق سماع هذه الأشياء السيئة عنه".

وأشارت سيلينا جوميز، كنت أبكي، بعدما قرأت التعليقات المؤذية عن جسدي على وسائل التواصل الاجتماعي.

سيلينا جوميز

ولفتت سيلينا جوميز قائلة: "شعرت بالذل والعار عندما ارتفع وزني بسبب مرض الذئبة.. أحد الأطباء أخبرني أنني قد أصاب بسكتة دماغية على المسرح".

وكانت خطفت النجمة سيلينا جوميز الأنظار بأنوثتها وجمالها في حفل " جولدن جلوب "، لتظهر غاية الأنوثة والجمال، ولم تظهر مع حبيب لها، فاصطحبت شقيقتها معها، البالغة من العمر 9 أعوام، بعد ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة عن مسلسلها الجديد.

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سيلينا جوميز

وإرتدت سيلينا فستانًا مخمليًا أسود من توقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة فالنتينو، وتميزت الإطلالة بقصة الـ"سترابلس"، مكشوف الصدر، وبأكمام ضخمة مخملية منفصلة باللون الأرجواني، مما أبرز أنوثتها وجرائتها.

ونسقت مع إطلالتها مجوهرات راقية مرصعة بالألماس، فتزينت بأقراط متدليه ومجموعة من الخواتم

سيلينا جوميز

وأكملت اللوك بتصفيفة شعر جذابة، فرفعته على شكل ذيل حصان يتدلى من الخلف بصيحة الويفي الناعم.

وفضلت سيلينا الربط بين فستانها ومكياجها، بإعتمادها درجات الوردي في ظلال العين وأحمر الشفاه، بالإضافة للرموش الصناعية الكثيفة؛ لتحصل على عينين جذابتين.

وتألقت شقيقتها غريس بفستانًا يتماشى مع عمرها، فجاء مصنوع من الترتر الذهبي البراق، والجزء السفلي من قماش التُل المنفوش.

سيلينا جوميز

سيلينا جوميز