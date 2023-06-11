أنواع من الخضراوات تقلل من خطر الإصابة بآلام والتهاب المفاصل

التهاب المفاصل هو اضطراب شائع يؤثر على مفاصلك، ويمكن أن يسبب الألم والالتهابات ، مما يجعل من الصعب الحركة أو البقاء نشيطًا، هناك أنواع عديدة من التهاب المفاصل وكل شكل يسبب أعراضًا مختلفة وقد يحتاج إلى علاجات مختلفة، وبينما يصيب التهاب المفاصل عادةً كبار السن ، يمكن أن يصيب الرجال والنساء والأطفال في أي عمر.

والسمات المميزة الرئيسية للمرض هي آلام والتهاب المفاصل ، مما يساهم في تورمها وضعف حركتها - يمكن أن يكون مثل هذا المظهر من مظاهر المرض موهنًا للغاية ، مما يقلل بشكل كبير من جودة حياة الناس ، ويجعل من الصعب أداء المهام اليومية البسيطة.

وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل، فإن تناول الخضروات مثل البروكلي يمكن أن يبطئ من تطور التهاب المفاصل ، ويقلل من آلام والتهابات المفاصل ، ويمنعها من التطور.

ووفقًا للخبراء ، من المهم جدًا استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن عند ظهور أعراض التهاب المفاصل واختيار العلاج الأمثل لتخفيف الألم بالإضافة إلى الأدوية ، تعتبر التغذية طريقة مناسبة للتحكم في حالتك في هذه الحالة.

وقال خبراء من مؤسسة التهاب المفاصل الآسيوية: "على الرغم من عدم وجود علاج غذائي لالتهاب المفاصل ، فقد ثبت أن بعض الأطعمة تحارب الالتهاب وتقوي العظام وتقوي جهاز المناعة".

وأضافوا إن إحدى أفضل الطرق لمكافحة آلام المفاصل والالتهابات ، هي تضمين الخضار مثل البروكلي في نظامك الغذائي اليومي.

ويستفيد مرضى هشاشة العظام كثيرًا من تناول المزيد من البروكلي، لأنها غنية بفيتامينات Kو C، وتحتوي هذه الخضار أيضًا على مركب سلفورافان، وأظهرت الدراسة أن هذه المادة يمكن أن تساعد في منع أو إبطاء تقدم هذا المرض، ومنتج آخر يقلل بشكل فعال من شدة الالتهاب في الجسم هو زيت الزيتون.