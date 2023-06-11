الإعدام شنقا والمؤبد للمتهمين بقتل كهربائي بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، في جلستها اليوم، جزارا بالإعدام شنقا، والمؤبد لابن شقيقته وربة منزل؛ لادانتهم بقتل كهربائي زوج الأخيرة.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بمقتل "حسين. م. ع" 43 عاما، كهربائى، مصابا بـ 3 أعيرة نارية على يد مجهولين، وذلك أمام كوبرى فى طريق بهنباي بنطاق دائرة مركز الزقازيق.

توصلت التحريات الأولية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة جزار ونجل شقيقته، وذلك لوجود علاقة عاطفية بين المتهم الأول والمتهمة الثالثة زوجة المجنى عليه، وحال معرفة المجنى عليه بالعلاقة طلب عقد جلسة عرفية لفضح أمرهما، فإتفق المتهمين الثلاثة على قتل المجنى عليه قبل ميعاد الجلسة العرفية خشية افتضاح أمرهما.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم الأول، بأنه أعد سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش ودراجته البخارية والتي إستقلها رفقة المتهم الثاني، وترصدا للمجني عليه بطريق عودته إلى منزله وذلك بالميعاد المتفق عليه مع المتهمة الثالثة، والتي أمدتهم به، وما أن وصل المجنى عليه حتى اشهر الأول سلاح ناري وأطلق منه صوبه عيارين ناريين، ما أدى إلى مقتله.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الثلاثة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة احالتهم محبوسين إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.