"كونتكت" تشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض صحة إفريقيا لدعم القطاع الطبي

شاركت شركة كونتكت للتأجير التمويلي، إحدي شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة أفريقيا Africa Health ExCon في دورته الثانية، الذي استمرت فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية.

مؤتمر صحة أفريقيا

وتضمنت فعاليات المؤتمر جلسات متنوعة تستعرض خطوات زيادة قدرة أفريقيا نحو تصنيع اللقاحات والعلاجات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة أحدث التقنيات الطبية للنهوض بصحة المرأة في أفريقيا.

مؤتمر صحة أفريقيا

وأكدت " كونتكت المالية القابضة " في بيان لها اليوم علي أن مشاركة "كونتكت للتأجير التمويلي" في المعرض يبرهن على التزامها بتوفير حلول تمويلية مبتكرة وملائمة لاحتياجات العملاء في القطاع الطبي بتمويل الأجهزة الطبية بكافة أشكالها وأنواعها، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الرعاية الصحية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز الرعاية الصحية بالمجتمع.

وقال البيان أن نشاط " كونتكت للتأجير التمويلي " يقوم على تمويل الأصول الثابتة في قطاعات متنوعة ويندرج تحت مظلتها برامج تمويلية متعددة وشاملة، من أهمها تمويل المعدات الطبية مثل أجهزة مراكز وعيادات التجميل والأسنان ومعامل التحاليل والعيادات، والمستشفيات عموماً كغرف العمليات والعناية المركزة والإنعاش ، كما تنفرد بتمويل تجديد الأجهزة الطبية. وتمويل وسائل النقل لجميع الأنشطة التجارية الأخرى مثل الشركات والمدارس والمولات التجارية وشركات قطاع السياحة والنوادي مثل سيارات الملاكي والنقل والأوتوبيسات والخلاطات وكذلك وسائل توزيع البضائع وتوصيلها مثل الموتوسيكل والتروسيكل وغيرهم، وتميزت الشركة بسرعة التنفيذ وسهولة الإجراءات.

وأكد إسماعيل سمير، العضو المنتدب لشركة " كونتكت للتأجير التمويلي " علي أن الشركة تؤمن بأهمية العميل وان كل عملائنا بمثابة شركاء نجاح لنا، ولذلك وفرنا مؤخراً خدمة تمويل جميع أنواع الأصول الثابتة من غير المعدات الطبية ووسائل النقل التي يحتاجونها لتطوير أعمالهم وتحقيق أهدافهم، بما في ذلك المعدات الثقيلة والزراعية والوحدات الطبية والإدارية .

وكشف العضو المنتدب لشركة " كونتكت للتأجير التمويلي " أنه تم إضافة تمويل الطاقة الشمسية إيمانا منا بأهمية الاستدامة ومواكبة التطور بالمجتمع. مشيراً إلي إنفراد " كونتكت " في سوق التأجير التمويلي بتثبيت سعر الفائدة وعدم زيادتها علي العميل علي مدار فترة التعاقد بغض النظر عن سعر الكوريدور، مؤكداً علي السعي الدائم لتلبية احتياجات العملاء وتقديم الحلول التمويلية الأمثل التي تتناسب مع متطلباتهم الفريدة".

ومن جانبه أوضح سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة " ، "أن شركات " كونتكت " تعتبر نفسها شريك حقيقيي لعملائها، حيث نسعى جاهدين لتقديم خدمات التمويل المختلفة وبفضل فريق عملنا المؤهل والمتخصص، نحن قادرون على تقديم حلول تمويلية مبتكرة وميسرة لعملائنا، بما في ذلك تمويل جميع أنواع الأصول الثابتة.

سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت المالية القابضة "

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة " إلي أن كونتكت للتأجير التمويلي تلعب دورًا حيويًا في مجموعة شركاتنا، مع الإلتزام بتقديم خدمات التأجير التمويلي الأمثل والميسرة لعملائنا بالسهولة والسرعة التي اعتاد عليها عميل كونتكت دائماً، .

وأكد زعتر سعى شركات المجموعة دائمًا لتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في كل ما تقوم به لمواكبة تطورات السوق واحتياجاته".

والجدير بالذكر أن " كونتكت للتأجير التمويلي " هي أحد أذرع قطاع التمويل بمجموعة " كونتكت المالية القابضة " والتي انضمت لها عام 2015، من أجل توفير مجموعة متكاملة من المنتجات المالية والحلول التمويلية البديلة والغير تقليدية لمواكبة التطور المستمر في سوق الخدمات المالية الغير مصرفية، ولتلبية احتياجات العملاء المتنوعة من الشركات خصوصاً أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة كالأطباء والصيادلة وغيرهم.

وتتميز خدمة التأجير التمويلي بالعديد من المزايا، مثل توفير رأس المال اللازم للإستثمار في الأصول والتجهيزات اللازمة للنجاح في العمل، وتخفيف العبء المالي على المشتري عند الحاجة إلى شراء المعدات بأسعار عالية.