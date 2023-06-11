رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتابع مجمع لجان معهد الروافع الإبتدائي

فى إطار متابعاته المتواصلة لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تفقد صباح اليوم الأحد صاحب الفضيلة الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بعدها.

و استهل “حمادى ” جولته الميدانية بمجمع لجان ( معهد الروافع الابتدائي ) والذى يضم لجان معاهد ( سوهاج ـ الروافع ـ الصلعا ) القسم الادبى حيث تابع أعمال الامتحانات وتواجد لجان المتابعة و انتظام الأعمال و الالتزام بكافة إجراءات الأمن و منع تواجد الهواتف المحمولة كما شدد رئيس الإدارة المركزية على ضرورة توفير الهدوء و المناخ المناسب لأداء الامتحانات موجهًا التحية لجهود جميع المشاركين فى امتحانات الثانوية الأزهرية.

و كان الطلاب قد أدوا اليوم الأحد امتحان مادة الجغرافيا للقسم الأدبي وسط حالة من الهدوء و عدم وجود شكاوى من بخصوص الأسئلة.