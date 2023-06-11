الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتابع مجمع لجان معهد الروافع الإبتدائي

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار متابعاته المتواصلة لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تفقد صباح اليوم الأحد صاحب الفضيلة الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بعدها.

و استهل “حمادى ” جولته الميدانية بمجمع لجان ( معهد الروافع الابتدائي ) والذى يضم لجان معاهد ( سوهاج ـ الروافع ـ الصلعا ) القسم الادبى حيث تابع أعمال الامتحانات وتواجد لجان المتابعة و انتظام الأعمال و الالتزام بكافة إجراءات الأمن و منع تواجد الهواتف المحمولة كما شدد رئيس الإدارة المركزية على ضرورة توفير الهدوء و المناخ المناسب لأداء الامتحانات موجهًا التحية لجهود جميع المشاركين فى امتحانات الثانوية الأزهرية.

 و كان الطلاب قد أدوا اليوم الأحد امتحان مادة الجغرافيا للقسم الأدبي وسط حالة من الهدوء و عدم وجود شكاوى من بخصوص الأسئلة.

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