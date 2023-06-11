اصنعي سموذي التفاح بالقرفة والشوفان واحمِ جسمك من الأمراض الخطيرة

يرغب متابعي الدايت في تناول مشروب لذيذ وصحي يشعرهم بالانتعاش في ظل الطقس الحار، ولذلك نقدم لك طريقة عمل سموذي التفاح بالقرفة والشوفان المنعش، والغني بالعناصر الغذائية الهامة.

سموذي التفاح بالقرفة والشوفان

طريقة تحضير سموذي التفاح بالقرفة والشوفان

المقادير

- التفاح : 1 حبة (متوسط الحجم / مقشر ومقطع)

- الشوفان : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة (زبدة الفستق)

- حليب : نصف كوب (قليل الدسم / سائل)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- العسل : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

ضعي التفاح المقطع والحليب، والشوفان، والعسل، وزبدة الفول السوداني، والقرفة في إبريق الخلاط الكهربائي.

اضربي المزيج لمدة 5 دقائق حتى يصبح ناعماً.

صُبي المزيج في أكواب التقديم وقدميه فوراً.

سموذي التفاح والشوفان

فوائد التفاح والشوفان

يساعد على الشعور بالشبع وإنقاص الوزن

يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان التى تساعد على إبطاء عملية الهضم ما يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول ومن ثم تقليل الشهية على مدار ساعات عديدة، وبالتالي فإن الشوفان أفضل بكثير من الحبوب الباردة التي تحتوي على نفس الكمية من السعرات الحرارية مما يساعد على التحكم في الوزن.

كما يلعب التفاح دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن الزائد، لأن أليافه الغذائية تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعت طويلة، بالإضافة إلى انخفاض سعراته الحرارية.

المساعدة على تخفيف الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي

إذ يساعد الشوفان على تخفيف الإمساك الشديد عند كبار السن، مما يقلل حاجتهم إلى استخدام الملينات الطبية، ويمثل التفاح أيضًا أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على البكتين، وهو نوع من الألياف، يساهم في تغذية البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يساعد على تحسين عملية الهضم.

تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

تتميز الحمية الغذائية العالية بالألياف من الحبوب الكاملة مثل الشوفان ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، كما توفر مضادات الأكسدة التي يتميز بها التفاح حماية كبيرة ضد الإصابة ببعض السرطانات، مثل سرطان الرئة والثدي والمعدة والأمعاء والقولون.

تقليل الإصابة بالسكري

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون التفاح أقل عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تحسين حساسية الأنسولين بالجسم.

كما أن تناول الشوفان يُحسّن من التحكم في سكر الدم، وخصوصًا عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، والمصابين بمرض السكري من النّوع الثاني، كما أنّه يحسن حساسية الإنسولين، وذلك لاحتوائه على ألياف البيتا-جلوكان التي تؤخر إفراغ المعدة وامتصاص الجلوكوز.