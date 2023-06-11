الاحتجاجات تشتعل في إسرائيل ضد نتنياهو.. فيديو

احتشد عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب للاحتجاج على خطط حكومة رئيس الوزراء نتنياهو لتعديل النظام القضائي، رغم مرور 5 أشهر.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، تظاهر مجموعات كبيرة من الإسرائيليين في الشوارع حاملين أعلام دولة الاحتلال بالإضافة إلى لافتات ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقانون الإصلاحات القضائية.

ونزل عشرات الآلاف من الإسرائيليين للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي، في تل أبيب ومدن أخرى، احتجاجاً على خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي تسعى حكومة بنيامين نتانياهو لفرضها.

قانون الإصلاح القضائي يهدد الديمقراطية

وتجمع المحتجون في وسط تل أبيب ومدينتي حيفا ورحوفوت، ورفع البعض منهم لافتات تنتقد تقاعس الحكومة في مواجهة موجة الجريمة التي تطال الأقلية العربية.

ويعتقد البعض أن هذا الإصلاح القضائي يهدد الديمقراطية في إسرائيل، بينما يرى البعض الآخر أنه يهدف إلى إعادة توازن السلطة بين البرلمان والمحكمة العليا.

وشهدت إسرائيل في الفترة الأخيرة ارتفاعاً في حالات الجريمة المرتبطة بالأقلية العربية، حيث قتل نحو 100 شخص في أعمال عنف منذ بداية العام.