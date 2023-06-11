أمطار ورياح.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، وحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء، مع فرص نشاط الرياح.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأثنين:

هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ويكون هناك سقوط للأمطار الخفيفية على مناطق من السواحل الغربية، والتي تكون بنسب حدوث 20%.

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الجو استقر بشكل كبير في أغلب محافظات الجمهورية وحدث انخفاض في درجات الحرارة، إذ نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

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أغلب أنحاء الجمهورية سيحدث فيها انخفاض في درجات الحرارة:

أضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ أغلب أنحاء الجمهورية سيحدث فيها انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 درجة إلى 3 درجات وترجع درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.