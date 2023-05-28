الأحد 28 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

اتحاد الجولف ينظم 3 بطولات دولية فى سوما باى الشهر القادم

منتخب الجولف
منتخب الجولف

أعلن الاتحاد المصري للجولف برئاسة المهندس أيمن حسين عن تنظيم الاتحاد لثلاثة بطولات دولية خلال شهر يونيو القادم ، و يستضيفها نادى جولف الكاسكيدز فى سوما باى بمدينة الغردقة.

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وكشف الاتحاد المصري للحولف عن إقامة البطولات الثلاثة خلال الفترة من 20 و حتى 25 يونيه المقبل و هى بطولة مصر الدولية المفتوحة للناشئين و الناشئات و بطولة مصر الدولية المفتوحة للسيدات ، إلى جانب استضافة بطولة شمال إفريقيا للسيدات .


تفاصيل إقامة 3 بطولات للجولف الشهر المقبل 

و من جانبه صرح نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف و عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية تيمور ابو الخير ان البطولات الثلاث ستقام فى نفس التوقيت حيث تصل الوفود المشاركة الى سوما باى يوم 20 يونيه المقبل و فى اليوم التالى يجرى التدريب الأساسى لجميع المشاركين من الناشئين و الناشئات والسيدات و تقام المنافسات للبطولات الثلاث خلال الفترة من 21 و حتى 25 من الشهر ذاته.

تيمور أبو الخير 

أبو الخير : دولة تؤكد مشاركتها في البطولة حتى الآن 


و قال تيمور أبو الخير نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف و عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ، إلى إن المنافسات يشارك فيها جميع الناشئين المصريين بخلاف اللاعبين الأجانب القادمين من الخارج و الذين يمثلون حوالى 15 دولة حتى الان من مختلف القارات حيث خاطب الاتحاد كافة اتحادات الجولف فى كل انحاء العالم .
و أشار تيمور ابو الخير  نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف و عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ، إلى ان البطولات الثلاث تمنح نقاطا فى التصنيف العالمى للعبة حيث تقام على مدار ثلاثة ايام متتالية .
و أوضح تيمور أبو الخير نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف و عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية أن البطولات الثلاث تقام بالتعاون بين اتحاد الجولف و شركة ابو سومة لاسيما بعد النجاح الكبير الذى حققته سوما باى فى استضافة بطولة مصر الدولية المفتوحة للرجال فى العام الماضى و مشاركة اكثر من 20 دولة فى منافساتها .

و قال تيمور ابو الخير نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف و عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ان سوما باى تتميز بتوافر كافة مقومات النجاح لاى بطولة رياضية عامة و للجولف خاصة حيث ملعب جولف الكاسكيدز ذو المواصفات العالمية و تصميم واحد من أشهر اللاعبين العالميين جارى بلاير بجانب تواجد فندق الاقامة داخل الملعب.

و أتم تيمور أبو الخير نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف و عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، تصريحاته قائلا ان اتحاد الجولف يستهدف من هذه البطولات الدولية تطوير و تنمية اللعبة و نشرها فى مختلف المحافظات و تنشيط سياحة الجولف فى مصر لوضعها فى المكانة التى تستحقها عالميا.

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