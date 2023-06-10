همسة طائرة

السبت 10/يونيو/2023 - 09:27 م 6/10/2023 9:27:59 PM

فى همستى بعنوان «إيديكس.. أفيكس.. مصر الرائدة دائمًأ» تمنيت من القائد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن ترعى مصر «معرض للطائرات» على أرض «أم الدنيا» لأن الطيران المدنى صناعة ثقيلة تحتاج دعما وخروج مصر إلى العالم فى مجال الطيران بالشكل الذى يليق بـ«مصر النهضة الشاملة والتنمية المستدامة.. مصر السيسى».. خاصة أن لدينا كل المقومات لهذا المعرض فمطاراتنا تباهى المطارات العالمية فى القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان والعلمين بخلاف الشركة الوطنية مصر للطيران التى يمتد تاريخها فى المجال إلى ٩١ عامًا، أما العاملون بالطيران المدنى وقيادات الوزارة فهم جنود فى معركة الوطن ينتظرون إشارة سيادتكم لترى الطاقات الكامنة بداخلهم.. ورجوت الرئيس أن تلقى دعوتى قبول سيادته وخاصة أن مصر وقتها شهدت «معرض إيديكس الدولى» للصناعات العسكرية بنجاح منقطع النظير فى نسخته الثانية رغم تداعيات فيروس كورونا.. حيث شهدت مصر فعاليات النسخة الثانية من معرض مصر الدولى للصناعات العسكرية (EDEX 2021) تحت رعاية الرئيس السيسى.. وشهد مركز مصر للمعارض الدولية انطلاق فعاليات المعرض الدولى وقتها بمشاركة وفود رسمية، تضم وزراء دفاع، ورؤساء أركان، ووزراء إنتاج حربى، وقادة عسكريين لعدد من الدول.. وافتتح الرئيس فعاليات «إيديكس 2021»، وتفقد أبرز أجنحة الشركات بالمعرض المُنعقد تحت رعايته، مؤكدًا أن الحضور الضخم يعكس قوة التنظيم وقدرات الشركات المشاركة.. وشارك فى المعرض وقتها نحو 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لـ42 دولة تقريبًا، من بينها شركات «لوكهيد مارتن»، و«بوينج»، و«نافال جروب»، و«داسو»، و«mbda» لأنظمة الصواريخ، وشركة الهليكوبترات الروسية، وغيرها من الشركات العالمية.

<< يا سادة.. يوم الخميس الماضى ٨ يونيو تلقيت دعوة كريمة من الفريقين محمد عباس وزير الطيران ومحمود فؤاد قائد القوات الجوية لحضور المؤتمر الصحفى العالمى الذى نظمته قواتنا المسلحة عن انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولى للطيران والفضاء (Egypt Air Show 2024) المقرر انعقاده فى مايو 2024 بمطار العلمين الدولى.. حيث أكد الفريق عبدالجواد على تطلع مصر لاستقبال أهم الرواد فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية والجوية وتكنولوجيا الفضاء والطيران على مستوى العالم، وأن المعرض يهدف إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى كافة المجالات وكل ما يتعلق بصناعة الطائرات العسكرية والتجارية والخاصة ومعداتها، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء.. وأكد الفريق عباس وزير الطيران أن المعرض هو فرصة جيدة لمد جسور التعاون ومتابعة أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة فى العديد من المجالات، متمنياً أن تعبر النسخة الأولى من المعرض عن جودة وأصالة مصر وشعبها العريق وقواتها المسلحة الباسلة.. وقال اللواء أ.ح بكر محمد البيومى مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة «إن الاستثمار فى توطين تكنولوجيا الفضاء والتوسع فى امتلاك نقاط مدارية جديدة تساهم فى تنمية الدولة والحفاظ على دور مصر الريادى فى المنطقة».

وأعرب الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية عن سعادته بالمشاركة فى المعرض، حيث سيقدم بلورة استراتيجية واضحة للاستفادة من علوم وتكنولوجيا الفضاء دعماً لمجالات التنمية المختلفة، مضيفاً أن امتلاك مصر لتكنولوجيا الفضاء لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية فى التنمية المستدامة.. وأكد توماس جونت المدير التنفيذى لشركة AWE المنظمة للمعرض أن معرض مصر للطيران 2024 (Egypt Air Show 2024) سيكون بمثابة تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة فى مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران فى العالم، لافتاً أن المعرض سوف يشهد إقبالاً كبيراً من المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة فى دورته الأولى.

<< يا سادة.. إن فرحتى لا يمكن أن توصف بهذا الإعلان عن استضافة أم الدنيا لهذا الحدث العالمى فى مجال الطيران والفضاء فلا يستطيع أحد أن ينكر أن مصر دائمًا تؤكد قدرتها للعالم على تنظيم فعاليات ومعارض وأحداث كبرى، كما أن تنظيم المعرض يأتى فى إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعاليات الكبرى والتجمعات الدولية فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر وضمن توجيهات من الرئيس بوضع الصناعات العسكرية المصرية على الخريطة العالمية والاهتمام بإبرام شراكات مع كيانات ومؤسسات عالمية لتعميق التصنيع المحلى للصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية بمصر كما حدث مع معرض إيديكس الدولى.. والآن فى مجال الطيران والفضاء.

<< يا سادة.. إن معرض مصر الدولى للطيران والفضاء (Egypt Air Show 2024) المقرر انعقاده فى مايو 2024 بمطار العلمين ليس المعرض الأول ولن يكون الأخير لمصر العظيمة وكم شاهدنا نحن فى قطاع الطيران تغطية معرض «أفيكس الدولى للطيران».. قبل يناير ٢٠١١ حيث كان يعرض خلاله الطائرات الحديثة المشاركة من الشركات المحلية والدولية المعنية بصناعة وخدمات الطيران وصيانة الطائرات وتقديم الخدمات المختلفة للمطارات.. وكان يجذب اهتمام شركات صناعة وصيانة الطائرات

<< يا سادة.. إنها مصر العظيمة برجالها وأبنائها المخلصين.. إنها أم الدنيا وأم الحضارات وأم الثقافات.. إنها أم الصابرين المرابطين فى ظهر قيادتهم السياسية ومؤمنين ببسالة جيشها ورجاله المخلصين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

<< همسة طائرة.. شكرا قواتنا المسلحة الباسلة بقيادة القائد الأعلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ونحن نعيش نهضة غير مسبوقة فى كافة المجالات فى عهد سيادتكم وعلى رأسها القطاع الذى أشرف بتغطيته «الطيران المدنى».. فمصر التى شهدت «معرض إيديكس الدولى» للصناعات العسكرية بالنجاح المنقطع النظير فى نسخته الثانية رغم تداعيات فيروس كورونا وقتها لقادرة على إقامة معرض للطيران على أرض مطاراتها الدولية معرض مصر الدولى للطيران والفضاء فى مايو ٢٠٢٤ بنجاح سيشهد به العالم أجمع.. حفظ الله الوطن وحفظكم.. وتحيا مصر تحيا مصر العظيمة دائمًا.