معهد بنين الحلفاية يحصل على المركز الثاني فى امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا

حصل معهد بنين الحلفايه بحري الاعدادى الثانوى، من خلال الطالب عمرو على محمود على، المركز الثاني فى امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى منطقة قنا الأزهرية.

من جهته قدم فضيلة الشيخ عادل محمود شيخ معهد بنين الحلفايه بحري، التهنئة لطالب عمرو على محمود لتفوقه وحصوله المركز الثاني على مستوى المحافظة بمجموع ٤٨٥ درجة، فى امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية.

كما قدم شيخ المعهد الشكر والتقدير للساده الزملاء أعضاء هيئة التدريس بالمعهد ولجميع العاملين بادارة الوقف الأزهرية تحت قيادة فضيلة الشيخ حمدي ابوالشيخ مدير ادارة الوقف الأزهرية، ورعاية فضيلة الشيخ تاج الدين السمهودي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية.

كان الاستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، في مشيخة الأزهر؛ قد اعتمد نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2022- 2023م.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 166206) طالبا وطالبة، حضر منهم( (164563)، وبلغ إجمالي الناجحين (124710) بنسبة (75.78%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (41496).

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (155536) طالبا وطالبة، حضر منهم (153717)، وبلغ إجمالي الناجحين (110119) بنسبة 71.64%، ومن لهم دور ثان (45416 ).

وهنأ فضيلة وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، معربًا عن خالص تمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية، وأن يجدّوا ويجتهدوا ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها.