إعصار "بيبارجوي" وكارثة بحر العرب.. تأهب في الهند

تحذيرات متزايدة خرج بها عدد من خبراء الأرصاد خلال الساعات الحالية، التي تفيد باتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة من قوة الإعصار المداري "بيبارجوي" فوق بحر العرب، وتحذيرات من الإعصار خلال الـ24 ساعة المقبلة.

تأهب من السلطات الهندية.. قوة الإعصار المداري بيبارجوي:

أعلنت السلطات الهندية حالة التأهب في عدد من المناطق الساحلية، على خلفية تحذيرات خبراء الأرصاد من تزايد قوة الإعصار خلال الفترة المقبلة، وطالبت السلطات وقف عمليات الصيد في البحار وعلى السواحل خلال الفترة المقبلة، لخمسة أيام مقبلة.

ودائرة الأرصاد الهندية، صنفت بيبارجوي بـ"عاصفة شديدة جدًا"، والإعصار يبعد نحو 620 كيلومترًا إلى الغرب والجنوب الغربي من العاصمة المالية مومباي، كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، قبل قليل، أن السلطات الهندية، أعلنت حالة التأهب في ولايات جوجارات ومهاراشترا وجوا، غرب البلاد، ومناطق ساحلية أخرى.

إعصار الهند

ومن المرجح، أن تزداد قوته بشكل أكبر ويتحرك صوب الشمال والشمال الشرقي تدريجيًا خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

ما هو بيبارجوي أو Bibarjoy؟

بيبارجوي، هو اسم من بنغلاديش، تعني الكارثة، ويعكس اطلاق هذا الاسم على الحالة المدارية في بحر العرب حجم القوة التدميرية التي ترافق هذا النوع من العواصف، خاصة مع تزايد المؤشرات على احتمال تطورها لاعصار مداري.

إعصار هايان ضرب الفلبين:

إعصار هايان ضرب الفلبين في نوفمبر 2013، وكان واحدًا من أقوى الأعاصير التي ضربت العالم على الإطلاق. تسبب في إنهاء حياة أكثر من 6000 شخص وفقدان أكثر من 1000 آخرين، كما تسبب في إتلاف مئات الآلاف من المنازل والممتلكات والمحاصيل في المناطق المتضررة.

تكونت عاصفة استوائية فوق المحيط الهادي، في 2013، ثم بدأت تتحرك غربًا باتجاه الساحل الفلبيني مع سرعة تتصاعد تدريجيًا، إذ بلغت أكثر من 370 كيلومترًا في الساعة مع وصولها لجزيرتي "ليتي وسامار"، صباح الثامن من نوفمبر، ما جعلها تصنف كإعصار من الفئة الخامسة، وأطلق عليه إعصار هايان.

وهطلت أمطار غزيرة في غضون ساعات جرى تقديرها بنحو 280 ملليمترًا، ما تسبب في حدوث فيضانات وانزلاقات طينية تركزت في وسط الفلبين، كما طالت تأثيراتها بلا وفيتنام والصين.