تحرص الأمهات على تحضير الوجباتت الشهية لأفراد أسرتها وهذا ما يجعلها تختار بعناية الوصفات التي تقدمها لهم لتمدهم بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز مناعتهم.

والمكيوفر تناول الدجاج المشوي فوائد صحية عديدة، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يعد أحد العناصر الغذائية الأساسية لبناء العضلات والحفاظ عليها، كما أنها يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، ويعد من الخيارات الجيدة كوجبة غذائية للأشخاص الراغبين بخسارة الوزن أو اتباع حمية غذائية.

-إمداد البروتين

يحتوي الدجاج على نسبة عالية جدًا من البروتين ، والذي يلعب دورًا مهمًا جدًا في الحفاظ على العضلات، إن تناول الدجاج أمر لا بد منه لأولئك الذين يريدون بناء القوة.

- فقدان الوزن

هل سبق لك أن رأيت طبقًا صحيًا من الطعام بدون بعض الدجاج؟ سبب إدراج الدجاج دائمًا في نظام غذائي صحي هو أنه لحم قليل الدهن ، مما يعني أنه لا يحتوي على الكثير من الدهون، لذا فإن تناول الدجاج المشوي بانتظام يمكن أن يساعدك في الواقع على إنقاص الوزن بطريقة صحية.

-صحة العظام

بصرف النظر عن البروتين ، فإن الدجاج أيضًا مليء بالكالسيوم والفوسفور، كلا هذين المعدنين يساعدان في الحفاظ على صحة العظام، كما أن تناول الدجاج بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

-مخفف الإجهاد

هل تعلم ما هي المكونات التي تساعد في تقليل التوتر؟ إنه التربتوفان وفيتامين ب 5، والدجاج لديه جرعة جيدة من كلاهما، كما أن الدجاج مليء بالمغنيسيوم الذي يخفف أعراض الدورة الشهرية. لذلك بشكل عام ، يمكن أن يساعدك تناول الدجاج في الواقع على عيش حياة خالية من الإجهاد.

- تعزيز المناعة

الدجاج المشوي يساعد على تقوية الخلايا المناعية في الجسم ، تناول الدجاج له الكثير من الفوائد الصحية ، والطعم ليس سيئًا أيضًا، لكن بطبيعة الحال ، فإن تناول الدجاج المهجن أو الأنواع المقلية لن يفيدك كثيرًا كما قد تفعل الأشكال الأخرى.

اليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير دجاج مشوي بصوص البرتقال بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الدجاج : دجاجتان (كامل)

- عصير البرتقال : 1 حبة

- البرتقال : 1 حبة (مقطع شرائح رفيعة)

- العسل : ملعقة كبيرة

- بهار دجاج : ملعقة صغيرة

- الكزبرة : ملعقة صغيرة

- الزعتر : ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة

- الثوم : فص (مهروس)

- الثوم : 3 فصوص (كامل)

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- ورق غار : 2 ورقة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

اعصري البرتقال ثم احتفظي بالبرش واخلطيهما مع زيت الزيتون، والعسل، والكزبرة، والثوم المفروم.

صُبي الخليط على الدجاج وافركيه جيداً بالتتبيلة واتركيه لـ 3 ساعات في الثلاجة.

ضعي شرائح البرتقال وورق الغار أسفل جلد الدجاج ثم ضعي الدجاج في صينية الفرن.

أضيفي البصل، والثوم الكامل، والزعتر، وباقي شرائح البرتقال لصينية الفرن.

أدخلي الدجاج إلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 45 دقيقة.