موعد مباراة الأهلى والوداد المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية، لمتابعة مباراة الأهلى والوداد المغربي، مساء اليوم الأحد، في المباراة المرتقبة على المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريفيا.

يخوض الأهلى مرانه الأخير مساء اليوم السبت على ستاد محمد الخامس على ستاد محمد الخامس، ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي أبطال أفريقيا

من المقرر أن يبدأ اللقاء مساء غدٍ الأحد في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، و11 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي:

تذاع المباراة على قنوات بي إن سبورت 4، بتعليق رؤوف خليف في لقاء الأهلي والوداد المغربي.

يقترب زهير المترجي، لاعب الوداد البيضاوي المغربي، من الغياب عن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي تجمعه ضد الأهلي.

ويجهز المدرب سفين فاندنبروك، المدير الففني لفريق الوداد المغربي، بديل زهير المترجي بعد تأكد غيابه عن النهائي بداعي الإصابة في الكاحل.

بديل زهير المترجي:

تابعت التقارير، أن فاندنبروك سيشرك سيف الدين بوهرة، بدلًا من المترجي، ويرى المدرب أن لاعبه بوهرة قادر على تعويض غيابه، لما يملكه من مهارات فنية مميزة في المراوغة وسط تألقه المميز هذا الموسم، ومساهمته بـ 7 أهداف خلال الموسم الجاري.

أضافت التقارير، أن مدرب الوداد عقد جلسة مع سيف الدين بوهرة لتحفيزه على الظهور بشكل مميز في لقاء الإياب ومنحه التعليمات الأخيرة.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد انتهت بهدفين لهدف، التي جمعتهما الأحد الماضي على ستاد القاهرة الدولي، وأحرز هدفي المارد الأحمر، الجنوب أفريقي بيرسي تاو، ومحمود عبدالمنعم كهربا.

مدرب الوداد: الضغط على الأهلي وليس علينا:

أكد البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، أن هدفهم في مباراة الذهاب غير جميع الحسابات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد، غدًا الأحد، على ملعب مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أضاف فاندنبروك في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، أن مباراة الغد مهمة لجميع الأطراف، أنه لشرف أن نكون في المباراة النهائية، سجلنا هدفًا مقابل هدفين في مباراة الذهاب، هدفنا خارج الأرض غير كل شئ.

وتابع، نحن متحمسون، لقد تدربنا في أجواء جيدة، لدينا تركيز كبير وهذا يعني أننا سنحقق نتيجة جيدة، مضيفًا أن سر تألق المجموعة اللاعبين أنفسهم.