مورينيو يقترب من تدريب الأهلي السعودي

يقترب المدرب البرتغالي الكبير من الرحيل عن تدريب روما الإيطالي خلال الفترة المقبلة، بعد خسارة لقب الدوري الأوروبي أمام إشبيلية في المباراة النهائية.

وكان إشبيلية قد حقق بطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز على روما الإيطالي بركلات الترجيح، في المباراة التي شهدت تألق كبير للنجم المغربي ياسين بونو، حارس الفريق الأندلسي.

تفاصيل اقتراب مورينيو من تدريب أهلي جدة

كشفت صحيفة "الوئام" السعودية أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما رحب بتدريب أهلي جدة خلال الموسم الجديد، بعدما تواصلت إدارة الراقي مع المدرب من أجل معرفة رأيه في تدريبه لقلعة الكؤوس.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن الفترة الماضية شهدت جلسة بين إدارة الأهلي و جوزيه مورينيو، حيث وافق المدرب البرتغالي خلالها على تدريب الفريق العائد لدوري المحترفين من جديد.

وشددت "الوئام" على أن إدارة الأهلي تنتظر الرد النهائي من مورينيو خلال الفترة المقبلة، حيث ترغب في بدأ الميركاتو الصيفي بناءًا على طلبات المدرب في اللاعبين الذين يحتاجهم.

في سياق متصل، أعلن صندوق الاستثمار السعودي امتلاكه الأندية الأربعة (الهلال وأهلي جدة، والاتحاد، والنصر)، حيث بدأ الأهلي في ابرام صفقات قوية وعالمية على غرار ما فعله النصر بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني كريسيتانو رونالدو، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، واتحاد جدة، والذي ضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع الثلاثي العالمي رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، وسيرخيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان السابق، ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش.

وكانت إدارة أهلي جدة السعودي قد وجهت الشكر للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعدما نجح في قيادة الفريق للصعود لدوري "روشن"، بعد هبوط الراقي خلال الموسم الماضي.

ولم تُعلن إدارة الأهلي عن أسباب إقالة المدرب الجنوب إفريقي، على الرغم من انجاز الصعود خلال الموسم الحالي، كما وجهت الشكر لعدد كبير من اللاعبين، حيث لم يحتفل اللاعبين مع الجهاز الفني بإنجاز الصعود بعد علمهم بإن الإدارة تنوي الاستغناء عن عدد كبير منهم، في خطوة اعتبرها عدد من الجماهير بإنها غير موفقة وغير جيدة.