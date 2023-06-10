دجاج مشوي بالليمون والفلفل الأسود.. طريقة سهلة للتحضير

يوفر تناول الدجاج المشوي فوائد صحية عديدة، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يعد أحد العناصر الغذائية الأساسية لبناء العضلات والحفاظ عليها، كما أنها يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، ويعد من الخيارات الجيدة كوجبة غذائية للأشخاص الراغبين بخسارة الوزن أو اتباع حمية غذائية.

-إمداد البروتين

يحتوي الدجاج على نسبة عالية جدًا من البروتين ، والذي يلعب دورًا مهمًا جدًا في الحفاظ على العضلات، إن تناول الدجاج أمر لا بد منه لأولئك الذين يريدون بناء القوة.

- فقدان الوزن

هل سبق لك أن رأيت طبقًا صحيًا من الطعام بدون بعض الدجاج؟ سبب إدراج الدجاج دائمًا في نظام غذائي صحي هو أنه لحم قليل الدهن ، مما يعني أنه لا يحتوي على الكثير من الدهون. لذا ، فإن تناول الدجاج المشوي بانتظام يمكن أن يساعدك في الواقع على إنقاص الوزن بطريقة صحية.

-صحة العظام

بصرف النظر عن البروتين ، فإن الدجاج أيضًا مليء بالكالسيوم والفوسفور، كلا هذين المعدنين يساعدان في الحفاظ على صحة العظام، كما أن تناول الدجاج بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

-مخفف الإجهاد

هل تعلم ما هي المكونات التي تساعد في تقليل التوتر؟ إنه التربتوفان وفيتامين ب 5. والدجاج لديه جرعة جيدة من كلاهما، كما أن الدجاج مليء بالمغنيسيوم الذي يخفف أعراض الدورة الشهرية. لذلك بشكل عام ، يمكن أن يساعدك تناول الدجاج في الواقع على عيش حياة خالية من الإجهاد.

- تعزيز المناعة

الدجاج المشوي يساعد على تقوية الخلايا المناعية في الجسم ، تناول الدجاج له الكثير من الفوائد الصحية ، والطعم ليس سيئًا أيضًا. لكن بطبيعة الحال ، فإن تناول الدجاج المهجن أو الأنواع المقلية لن يفيدك كثيرًا كما قد تفعل الأشكال الأخرى.

بعد ما عرضنا لكٍ فوائد تناول الدجاج المشوي يمكنك ان تحضري دجاج مشوي بالليمون والفلفل الأسود لأفراد أسرتك.

المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور (مقطع أنصاف)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 1 حبة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 250 مئوية.

ضعي الدجاج في طبق الفرن، وادهنيه بالقليل من الزيت.

تبلي الدجاج بالفلفل الأسود، والملح، وبودرة الثوم، وبودرة البصل، وعصير الليمون.

أضيفي ربع كوب ماء للطبق وغطيه بورق القصدير.

أدخلي الطبق للفرن لمدة 30 دقيقة.

ارفعي القصدير وحمري وجه الطبق.

قدمي الدجاج إلى جانب طبق من السلطة.