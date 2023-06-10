نجم وولفرهامبتون يقترب من الاتحاد السعودي

يقترب نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون الانجليزي، من الانتقال للدوري السعودي في تجربه جديده من خلال نادي الاتحاد، بالميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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نجح الاتحاد في حسم التعاقد مع اللاعب كريم بنزيما بعقد يمتد لثلاثة مواسم، مقابل 100 مليون يورو كراتب سنوي، لكن يرغب العميد في التعاقد مع لاعب جديد لدعم صفوفه قبل مونديال الاندية.

يعمل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو على التعاقد مع اللاعب موتينيو لاعب فريق وولفرهامبتون الانجليزي، لدعم صفوف الفريق قبل مونديال الأندية.

نونو سانتو يفاضل بين موتينيو وكانتي

يقترب صاحب الـ36 عام من الانتقال للعميد بطلب من مواطنه نونو سانتو الذي يضع علينه اللاعب منذ انتقالات شهر يناير الماضي.

وينتهي عقد موتينيو في يوم 30 يونيو بنهاية الشهر الجاري، وأمام العميد خيارين لدعم متوسط الميدان وهم اللاعب البرتغالي بالإضافة إلى نجولو كانتي لاعب تشيلسي، والذي أكدت مصادر مقربه من اللاعب انه اجتاز الفحص الطبي بلندن.

موقف موتينيو من الانتقال للدوري السعودي

يوافق اللاعب البرتغالي على الانتقال لنادي الاتحاد خاصة بسبب وجود نونو سانتو على رأس القياده الفنية للنمور، والذي سيكون دافع كبير للاعب للانسجام سريعًا بين اللاعبين كونه يعرض طريقة لعب مواطنه، وكيف يدير المباريات.

إصابة أحمد حجازي

يذكر أن اللاعب المصري الدولي أحمد حجازي كان قد تعرض للإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي، وبسببها سيغيب عن مونديال الأندية، وحتى الآن سيقرر الاتحاد خروج اللاعب من قائمته للموسم المقبل حتى يتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

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