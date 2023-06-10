أحمد فهيم وتامر فرج وبسنت حاتم أبرز المنضمين لحكاية "آخر نفس"

انضم عدد من الفنانين مؤخرا لحكاية "آخر نفس" ضمن أحداث مسلسل "حدث بالفعل" حيث انضم الفنان أحمد فهيم، وتامر فرج، وبسنت حاتم حيث يشارك في هذه الحكاية الفنانة اية سماحة، ومطرب الراب شاهين.

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موعد انطلاق التصوير

من المقرر انطلاق تصوير الحكاية الأخيرة من مسلسل حدث بالفعل الأسبوع المقبل تحت قيادة المخرج وائل فرج، وهي التجربة الأولى له داخل هذا العمل والمسلسل إنتاج بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان بالتعاون مع اكتيف ميديا برودكشن، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

احمد فهيم وتامر فرج وبسنت حاتم

قصة الحكاية

تدور أحداث حكاية آخر نفس من مسلسل حدث بالفعل حول الأمراض النفسية ضمن إطار درامي، وحكايات وقصص حقيقية تكشف حجم معاناة المرضى وطرق العلاج الصحيحة لهم.

أبطال الحكاية

ويضم العمل في حكاياته الأخرى عدد من النجوم مثل كريم فهمي، وغادة عبد الرازق، وياسمين رئيس، وخالد أنور، ماجد المصري، وبسمة، ومحمود عبد المغني، وسلمى أبو ضيف، وندى موسى، وجميلة عوض وآخرين.

بسنت حاتم

وكانت تعاقدت الفنانة بسنت حاتم لبطولة حكاية "لآخر نفس" أمام الفنانة جميلة عوض، وذلك ضمن أحداث مسلسل "حدث بالفعل"، ومن المقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة.

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الحكاية إخراج هشام الرشيدى، والمسلسل إنتاج مصري إماراتي شركة بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان واكتيف ميديا برودكشن.

وكان انتهى صُنّاع حكاية "لو بعد حين" بطولة دينا الشربيني وشيرين رضا وإسلام حافظ وعدد من الفنانين.

العمل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

المسلسل إنتاج مصري إماراتي، وينتمي العمل لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضًا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.