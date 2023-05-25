بحضور وزير الطيران المدني.. تكريم العامل المثالي والنماذج المشرفة بالوزارة

نظمت اليوم اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الطيران المدني احتفالية لتكريم عددٍ من العاملين المتميزين بالوزارة وسلطة الطيران المدني لعام 2023 بقاعة مؤتمرات الوزارة، وذلك تحت رعاية وبحضور الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الطيران المدني على الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف مواقع العمل بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحفيز جميع العاملين وتزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال.

حضر الاحتفال المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم بالوزارة، والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والعميد ياسر سعد مستشار وزير الطيران للمتابعة وشئون مكتب الوزير، واللواء وائل النشار مستشار وزير الطيران للأمن، والعميد محمد سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ محمد علي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والمحاسب وائل الغروري رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والأستاذ محمد عيسي رئيس اللجنة النقابية، والأستاذ محسن الزعبلاوي أمين عام اللجنة النقابية ولفيف من قيادات الوزارة والعاملين بها.

فى بداية الاحتفال رحب الفريق محمد عباس وزير الطيران، بالعاملين وأسرهم معربًا عن سعادته بهذا الاحتفال والذى تحرص الوزارة على إقامته كل عام، مؤكدًا حرص سيادته على مشاركة العاملين بقطاع الطيران جميع المناسبات والتواجد معهم، موجهًا الشكر والتقدير لجميع العاملين بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة على جهودهم الواضحة التى يبذلونها طوال العام، ولإخلاصهم وتفانيهم في أداء عملهم.

أضاف وزير الطيران بأن هذه المناسبة لها واقع كبير على العاملين وتوفير بيئة عمل إيجابية تعزز ولاءهم الوظيفي وتقوي العلاقات بين الزملاء في المكان الواحد، كما أنها من أهم العوامل التي تعمل على بناء المؤسسات بشكل جيد وتسهم في رفع الإنتاجية وترسيخ ثقافة التميز لديهم، بالإضافة إلى تعزيز روح الإبداع والابتكار لدى العاملين وتشجعهم على تبني الأفكار البناءة التي تهدف إلى رفع فاعلية الأداء والتطوير والتميز في العمل من أجل الارتقاء والنهوض بصناعة الطيران المدني المصري.

في السياق نفسه، شهد الاحتفال تكريم المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم بوزارة الطيران المدني تقديرًا لجهودها الفعالة والملموسة وأدائها المشرف في خدمة قطاع الطيران المدني.

فى نهاية الاحتفال قدمت اللجنة النقابية درع شكر وتقدير لوزير الطيران المدني، كما وجه العاملون الشكر للوزير ولأعضاء اللجنة النقابية على اهتمامهم بالجوانب الإجتماعية والإنسانية التي تخص العاملين بقطاع الطيران المدنى، مُعبرين عن سعادتهم وشكرهم بهذا التكريم ولما لمسوه من مشاعر الحب والتقدير، إذْ تم توزيع شهادات تقدير ودروع وزارة الطيران للمكرمين من العاملين والزملاء المحالين لسن التقاعد، وكذلك أسر العاملين ممن وافتهم المنية مؤخرًا، كما تم إلتقاط صورة تذكارية للمكرمين مع وزير الطيران المدني.