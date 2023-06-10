نونو سانتو يحدد بديل طارق حامد من الدوري الإنجليزي

دخل البرتغالي جواو موتينيو نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي قائمة المرشحين للإنتقال إلي دوري روشن السعودي خلال منافسات الموسم المقبل .

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وبحسب الصحفي والخبير في سوق الانتقالات "فابريتسيو رومانو" : “ فأن إدارة نادي إتحاد جدة تسعي للحصول على خدمات جواو موتينيو خلال المركياتو الصيفي ".

وأضاف رومانو فأن البرتغالي نونو سانتو طالب إدارة نادي إتحاد جدة بحسم التعاقد مع موتينيو ،إذ يرغب المدرب يكون موتينيو وكانتي في خط الوسط ... خلف كريم بنزيما ".

وترغب إدارة نادي اتحاد جدة في تدعيم مركز خط الوسط في ظل إقتراب رحيل الدولي المصري طارق حامد لاعب النمور والزمالك السابق.

وينتهي عقد جواو موتينيو مع وولفرهامبتون في 30 يونيو الجاري، ليصبح بعدها لاعبًا حرًا يحق له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه الأصلي.

مصير طارق حامد مع إتحاد جدة

وكشف الإعلامى خالد الغندور عن انتهاء علاقة طارق حامد مدافع وسط اتحاد جدة السعودى مع ناديه بالتراضى بعد تعاقد الفريق مع كانتى نجم تشيلسى الإنجليزى ، مؤكدا أن المدافع المصرى يمتلك عروض سعودية ولكن ليست من أندية القمة .

وفي سياق متصل حسمت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق في صفقة انتقال حر وذلك لمدة ثلاثة مواسم حتى 2026.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل كريم بنزيما بعد قضاء 14 عامًا داخل جدران الملكي منذ عام 2009 حيث شارك مع الفريق في 648 بمختلف المسابقات سجل خلالها 354 هدفًا وصنع 165 آخرين.

كما أكدت قناة الإخبارية السعودية أن الاتحاد أتم ضم كانتي في صفقة قياسية تمتد لموسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث.

ويعتبر كانتي أحد أفضل لاعبي الارتكاز في العالم، وساهم بشكل رئيس في تتويج منتخب بلاده فرنسا بكأس العالم 2018م في روسيا، ويعتبر ثاني تعاقد للاتحاد بعد الفرنسي كريم بنزيما.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة توج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2022-2023 بعدما أنهى البطولة في صدارة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة بفارق 5 نقاط عن منافسه نادي النصر السعودي.