مي فاروق تسير على خطى أناقة كوكب الشرق (صور)

استطاعت النجمة مي فاروق ان تحفر أسمائها بحروف من ألماس في عالم الموضة بأناقتها الراقية وأختيارتها الموفقة والتي تعكس رقي ذوقها خلال احيائها العديد من حفلاتها الغنائية مما جعلها محط أهتمام وتقدير جمهورها وهذا ما اكدته في أحدث ظهور لها خلال أحيائها حفل ليالي الفنون الخالدة ضمن حفلات تقويم جدة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الذي أقيم ليلة أمس.

وتألقت مي فاروق بإطلالة ناعمة، مزجت بين الأناقة والاحتشام في آن واحد، بأسلوب مواكب لأحدث صيحات الموضة دون تكلف، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، محدد الخصر، صمم من قماش الساتان باللون الكحلي الغامق، زين بحبيبات الكريستال الصغير، مما زاد من فخامة إطلالتها وجعلها مثال مشرف لسيدات وفتيات مصر أمام الوطن العربي.

واختارت التزين ببعض المجوهرات الهادئة التي تعكس نعومة ذوقها كالعادة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على ألوان النود ليتناغم مع لون بشرتها الخمرية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير المط في الشفاه.

ودائما ما تنجذب مي فاروق للأزياء الراقية التي تبعد عن التكلف والجرأة لتطل على خشبة المسرح بشموخ وعظمة ورقي الاحتشام لتسير على خطى أناقة وبساطة كوكب الشرق أم كلثوم في الغناء ولحبها وأهتمامها بإطلالاتها الساحرة وهذا ما جعلها مثال تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات في مصر والوطن العربي، .

وعلقت على الصور، قائلة: " سعدت جدًا بردود أفعالكم لحفل ليالي جدة ٢٠٢٣ والكم الهائل من التعليقات "التي دومًا هي تاج على رأسي" .. خالص شكري ومحبتي للجمهور الراقي الذواق ولجميع القائمين على هذا الحفل الكبير".

حفل ليالي جدة

وقدمت مي خلال الحفل مجموعة من الأغاني منها «رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا، وإنت عمري، ولسه فاكر، وانساك، والحب كله،ونسيت النوم، والأطلال، وغدا ألقاك، وبعيد عنك، وسيرة الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم، وأغنية "اكذب عليك" لوردة الجزائرية، وأغنية "هان الود" للفنان محمد عبدالوهاب، وأغنية «ما تفوتنيش أنا وحي" للفنان سيد مكاوي، وأغنيتي قارئة الفنجان وبهواك للعندليب عبدالحليم حافظ، وأغنية القريب منك بعيد للمطربة نجاة الصغيرة، وأغنية يا مسافر وحدك للفنان محمد عبدالوهاب.

مي فاروق

مي فاروق فنانة مصرية، من مواليد محافظة القاهرة في 9 سبتمبر 1982م.

بداياتها

كانت بدايتها الفنية مبكرة، بدأت الغناء، وهي في سن 8 في كورال سليم سحاب بالأوبرا.والديها هما من اكتشفا موهبتها في الغناء وساعداها على تنمية موهبتها.

ارتباطات

ارتبطت مي بالأوبرا، قالت مي في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثى خلال حلقة 13 مايو 2013 في برنامج 90 دقيقة أنها جهزت نفسها للغناء واختارت الطريق اللى أتربت عليه، وهي الأوبرا وأتعرفت واتشهرت من خلالها، وقالت أنها تعتبر "أم كلثوم" الأفضل لانها الأصعب وهي بتميل للتحدى والشجاعة، وقالت أنها أتربت على صوت محمد عبدالوهاب.