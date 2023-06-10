إليسا وراغب علامة يجتمعان في حفل غنائي بعيد الأضحى

تستعد المطربة إليسا، لاحياء حفل غنائي ضخم، وذلك يوم الجمعة الموافق 30 يونيو ضمن حفلات عيد الأضحى في لبنان، ويشاركها الغناء المطرب راغب علامة.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهم، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطربة إليسا

يشار إلى أن طرحت المطربة إليسا، أحدث أغنياتها بعنوان "ما تندم ع شي"، وهي ضمن مسلسل "الثمن".

أغنية “ماتندم على شئ” كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي، توزيع جمال ياسين.

وتقول كلمات الأغنية :-

ما تندم عَشي

كل شي بهالحياة تجربة اعتبرو

ما تستصغر شي

الله بأضعف خلقو حطّلّك سِرّو

في خطايا بريئة

ما بينحسبوا بشرع الحب بينغفروا

آخر أعمال المطرب راغب علامة

طرح الفنان اللبناني راغب علامة، مؤخرًا أغنية نفرح بالحسين، احتفالًا بـ عقد قران ولي عهد المملكة العربية الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على رجوة آل سيف، وإهداءً لهما، وذلك بمناسبة مراسم زفافهما الملكي .

ويشار إلى أن أغنية نفرح بالحسين، كلمات وألحان فراس إسكندر.

وتقول كلمات الأغنية :-

الأردن بالحبّ ولا أقوى.. والفرح نجومه عم تضوي.. فرح الحسين ورجوة.. الأردن فرحان.. ومن عزّ جبين سيّدنا.. ولمعة عينيْن ملكتنا.. عمّان عَ عِرسُن عزمتنا.. جينا يا عمّان.