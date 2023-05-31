حمزة الجمل يُعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره المقاولون العرب، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد المقاولون.

تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة المقاولون العرب

المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: باهر المحمدي – محمد نصر – كريم عرفات – محمد دسوقي

الوسط: سيرجي أكا – محمد حسن – أحمد مدبولي

الهجوم: محمد الشامي – ياو أنور – فراس شواط

البدلاء .. محمد كوكو – أحمد محسن – عصام صبحي – عماد حمدي – محمد مخلوف – كريم الديب – مروان حمدي – عمر الساعي – أبو بكر حمزة

تشكيل الإسماعيلي

ترتيب الإسماعيلي و المقاولون في الدورى المصري

ويأتي المقاولون العرب في المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري بـ41 نقطة بعد 29 لقاء، حقق خلالهم الفوز في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء وتعرض للهزيمة في 6 مباريات، بينما يقع الإسماعيلي في المركز الحادي عشر في الدوري المصري ويملك 32 نقطة، بعد لعب 28 لقاء، حيث فاز فى 7 وتعادل فى 11 وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات.

موعد مباراة المقاولون والإسماعيلي في الدوري المصري

وتنطلق مباراة المقاولون والإسماعيلي في الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدير لقاء المقاولون والاسماعيلي طاقم حكام مكون من محمد يوسف حكما للساحة وأسامة عبداللطيف ومحمد مجدي الشيخ مساعدين وأحمد ناجي حكما رابعا ومصطفي الشهدي حكما لتقنية الفيديو ومحمد عبدالعزيز حكما مساعدا للفيديو.

الإسماعيلي يبحث عن تجديد لاعبه سيرجي أكا

يُذكر أن مجلس الإسماعيلي عقد جلسة مع الإيفواري سيرجي أكا لاعب وسط الفريق والذي أنضم لصفوف الدراويش خلال إنتقالات يناير الماضية وذلك لتجديد تعاقده مع الفريق لسنوات قادمة.

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قررت استمرار عمل اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي لحين استصدار القرارات القانونية التزاما بحكم مجلس الدولة الأخير فور استلام مسودته.

ويطمح المقاولون العرب في مواصلة انتصاراته في المباريات القادمة من أجل التواجد في المربع الذهبي في الدوري المصري من أجل ضمان المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

تعادل فريق المقاولون العرب مع طلائع الجيش سلبيَا، في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت في إستاد المقاولون العرب.