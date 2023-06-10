شرطة النقل تضبط 1853 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط المخالفات في قطاع الأمن الاقتصادي.

ففى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر في مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1853) قضية متنوعة.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (13711) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (395) قضية فى مجالات عدة أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (139) قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها ( تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص ).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

إصابة 8 بجروح عقر كلب في بولاق

وفي سياقٍ مُتصل، أصيب 8 أشخاص بجروح، نتيجة عقر كلب لهم، في بولاق الدكرور، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد تعرض عددا من الأشخاص لعقر كلب في شارع الرشاح، ببولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين أن كلب عقر 8 أشخاص، مما أدى لإصابتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور، للحصول على المصل وتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع الطب البيطري، وحي بولاق الدكرور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتقوم أجهزة وزارة الداخلية بتكثيف جهودها بهدف الوصول لحالة الاستقرار المثالية التي تنعكس بالإيجاب عن الوطن والمواطنين.