سقوط 13 مسلحاً وتنفيذ 250 حكماً قضائياً في حملة أمنية بسوهاج

وجه اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بحملة أمنية مشددة بنطاق المديرية، لضبط تجار ومحرزي الأسلحة النارية الغير مرخصة والذخائر، بإشراف اللواء مدير إدارة البحث الجنائي، تنسيقًا مع فرع الأمن العام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

تأتي الحملة في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بضرورة التواجد الأمني، وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيدًا على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 13 قطعة سلاح ناري متنوعة عبارة عن:- (3 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (12 متهما لـ 11 منهم معلومات جنائية)، كما تم ضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، وجرة خلالها ضبط (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (7 متهمين "لهم معلومات جنائية").

ونجحت الحملة في ضبط تشكيلين عصابيين ضما (4 متهمين "لهم معلومات جنائية") تخصصا فى ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 250 حكما قضائيا .

وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.