توريد 249 ألفً طن قمح في كفر الشيخ

بنسبة 89.5%

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، السبت، زيادة كميات محصول القمح المحلي الموردة من المزارعين.

وقال أن المساحة الإجمالية التي تمت زراعتها هذا العام بالقمح بلغت 215 ألف فدان ، إن جملة ما تم توريده بلغ 249 ألفا و212 طنا و561 كيلو قمح، بنسبة توريد 89.5 %.

وأوضح بأنه تم توريد 193 ألفا و301 طن و620 كيلو داخل إلى 22 موقعا في المحافظة، وبلغ المنقول خارج المحافظة، 45 ألفا و493 طنا و795 كيلو.

وبلغ ما تم توريده ونقله للإكثار" التقاوي"، 9723 طنا، بإجمالي 249 ألفا و212 طنا و561 كيلو قمح محلي.

وأكد نورالدين، الانتهاء من حصاد جميع زراعات القمح علي مستوي المحافظة هذا العام والبالغ مساحتها 215 ألف فدان بمراكز المحافظة المختلفة .