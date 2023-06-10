أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه صباح اليوم السبت

سعر العملات.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التداولات الصباحية اليوم السبت، في البنوك المصرية وشركات الصرافة المصرية وماكينات الـ ATM، وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.19 جنيه للشراء، و100.61 للبيع، بينما سجل الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والأجنبية، خلال التداولات الصباحية اليوم السبت في البنوك والشركات المصرفية وماكينات الصرف الآلية، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.46 جنيه للشراء، و38.59 للبيع، وجاءت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم على النحو الآتي:

سعر العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم السبت:

العملات الأجنبية

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.04 جنيه للشراء، و33.15 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.46 جنيه للشراء، و38.59 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية:

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.19 جنيه للشراء، و100.61 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.