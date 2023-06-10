استشاري التغذية بالأهلى يتحدث عن برنامج الاستعداد لإياب نهائي إفريقيا

وضع الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية العلاجية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا خاصا للاعبين المارد الأحمر وذلك في إطار الأستعدادات لموقعة الوداد البيضاوي المغربي غدًا الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وقال إيهاب علي أن البرنامج المخصص للاعبيبن يتضمن إمدادهم بالفيتامينات والمعادن والعناصر الطبيعية، وذلك وفقا للقياسات الخاصة بكل لاعب بما يسهم في زيادة القدرة على التحمل ومواصلة أداء المجهود المطلوب، مع تقليل فرص التعرض للإصابات العضلية.

وأضح استشاري التغذية العلاجية بالأهلى إلى أن البرنامج بدأ بشكل فعلي منذ مباراة الذهاب الماضية في القاهرة ويتضمن إمداد اللاعبين بالمشروبات التي تساعد على الإسراع بعمليات الاستشفاء والحفاظ على الكتلة العضلية بمعدلات مدروسة والتخلص من الأحماض التي تسبب الإصابات.

وأتم الدكتور إيهاب علي حديثه أن كل لاعب لديه ملف خاص بطبيعة تكوينه، وبناء عليه يتم العمل من خلال جدول يومي يساعد اللاعبين على تحسين الأداء والقوة العضلية.

موعد المران الختامي للأهلي بالمغرب استعدادًا لإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولرمرانه الختامي مساء اليوم السبت استعدادًا لموقعة الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

ويبدأ المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما ينطلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي والمقرر له على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلى والوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره فريقه الوداد البيضاوي المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد القاهره الدولي، ووقع على أهداف الشياطين الحمرخلال اللقاء كل من ببرسي تاو في مجريات الشوط الأول، ومحمود عبد المنعم الكهرباء مع بداية أحداث الشوط الثاني قبل أن ينجح الفريق المغربي في تقليص الفارق عند الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

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