صبحي يشيد بأداء المنتخب المصري للإعاقات الذهنية لحصده 25 ميدالية

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بأداء المنتخب المصرى للإعاقات الذهنية، وتحقيقه 25 ميدالية متنوعة حتى الآن في دورة الألعاب العالمية، المقامة حالياً في فرنسا خلال الفترة من 4 وحتى 10 يونيو الجاري، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة، من 95 دولة.

بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة، من 95 دولة

قال الدكتور أشرف صبحي : " وزارة الشباب والرياضة تُقدر أبطال مصر الرياضيين ومنهم ذوي القدرات والهمم على الانجازات التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالاً لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة".

١١ميدالية ذهبية



وتمكن لاعبو المنتخب المصري الاعاقات الذهنية من تحقيق 25 ميدالية متنوعة حتى الآن في منافسات البطولة، بواقع 11 ميداليات ذهبية، و 5 ميداليات فضية، و 9 ميداليات برونزية، في رياضات “ألعاب القوى، السباحة، تنس الطاولة، الفروسية، والكاراتيه”.