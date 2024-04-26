شاهد.. مروحية إسرائيلية تزيل حطام صاروخ إيراني في النقب

أزالت مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة حطام صاروخ إيراني عثر عليه بالقرب من مدينة عراد الصحراوية في النقب.

وقد وصلت مروحية خاصة إلى الموقع، وستعمل على توجيه الصاروخ الذي يقع في منطقة الطريق السريع 31، باتجاه البحر الميت.

والأسبوع الماضي، عرض الجيش الإسرائيلي حطام صاروخ باليستي أكد أنه تم اعتراضه فوق إسرائيل في الهجوم الإيراني، مبينا أن للصاروخ رأسا حربيا يقدر بـ500 كيلوغرام. وتمثل البقايا 70% فقط من الصاروخ بأكمله، حيث تم تدمير الرأس الحربي وأجزاء أخرى أثناء الاعتراض.

وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث والمبعوث الأمريكي هوكشتاين التصعيد الأمني مع لبنان

بحث وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مع عاموس هوكشتاين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن، التصعيد الجاري بين إسرائيل ولبنان على جانبي الحدود.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن غالانت التقى مع هوكشتاين، خلال قيام الأخير بزيارة عائلية في تل أبيب، موضحةً أن الأخير يعمل على التسوية بين إسرائيل ولبنان.

وأشارت الصحيفة على موقعها إلى أن اللقاء قد أجري على خلفية التوتر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وأن هوكشتاين من المتوقع أن يلتقي في وقت لاحق اليوم الجمعة، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ.

ويأتي هذا في وقت أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مقتل مواطن بصاروخ مضاد للدروع أطلقه "حزب الله" اللبناني على الشمال الإسرائيلي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه خلال تبادل إطلاق النار بين قوات "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا وكفرشوبا والشمال الإسرائيلي، قتل مواطن إسرائيلي جراء هذه النيران.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان له، إنه "نفذ أمس الخميس في جنوب لبنان، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية". وبحسب البيان، استهدف حزب الله "انتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابه إصابة ‏مباشرة، وقصف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية".

من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي بيان له، اليوم الجمعة، إن "الطائرات المقاتلة قصفت بنية تحتية إرهابية لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة كفرشوبا، إلى جانب بنية تحتية إرهابية وبنية عسكرية للتنظيم في منطقة مركبا بجنوب لبنان".

وأضاف: "تم الكشف عن قاذفتين مضادتين للدبابات عبرتا من لبنان باتجاه منطقة هار دوف (جبل دوف)، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بنيران المدفعية والدبابات، كما حددت القوات وهاجمت قاذفة في منطقة شبعا بدبابة".

وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ200، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.