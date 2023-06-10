تفاصيل العثور على جثة مصابة بطعنات بالبطن والصدر في السيدة زينب

تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة بلاغا من الأهالي بالعثور جثة شخص مصاب بطعنات في البطن والصدر، في أحد شوارع دائرة قسم السيدة زينب.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، بالفحص تبين أن المتوفي 57 سنة مقتولا بـ 6 طعنات في جسده، بالإضافة إلى تهشم في منطقة الرأس بسبب السقوط من أعلي العقار.

تحفظ فريق البحث على الكاميرات الموجود في مكان الحادث لتفريغها، كما تم الاستماع إلى أقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الواقعة، وقالت التحريات الأولية أن ابن المتوفي وراء ارتكاب الواقعة بعد مشاجرة نشبت بينهما داخل الشقة.

تم القبض على نجل المجني عليه، وطالبت النيابة العامة، ضباط مباحث السيدة زينب، بسرعة إجراء التحريات في الواقعة، وكشف ملابساتها.